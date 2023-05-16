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Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 7,02 млрд грн. Ставка за паперами в євро зросла

18:48 16.05.2023 |

Фінанси, Економіка

Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 7,02 млрд грн. Ставка за паперами в євро зросла

 

Найбільший попит мали облігації, номіновані в євро. Інвестори купили однорічні облігації під 3,22% на 121 млн євро (ставка порівняно з минулим тижнем зросла з 3,15%).

Також Мінфін розмістив гривневі облігації строком на один рік під 18,5% на 191 млн грн і 2,4-річні під 19,71% на 2 млрд грн.

На початку травня Мінфін провів з початку повномасштабної агресії Росії найбільш успішний аукціон з продажу облігацій - було продано ОВДП на 28,5 млрд грн.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 травня 2023 року

Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 7,02 млрд грн. Ставка за паперами в євро зросла
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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