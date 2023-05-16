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Курсові очікування в Україні покращилися. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижче 40 гривень
15:01 16.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитувань НБУ.
За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували курс гривні на рівні 41,38 грн/долар. У січні вони чекали на курс 42,70 грн/долар.
Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 40,04 грн/долар порівняно з 41,29 грн/долар у березні.
Водночас населення прогнозує курс 39,63 грн/долар (у березні - 39,78 грн/долар).
За матеріалами:
РБК-Україна
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