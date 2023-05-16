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АНАЛІТИКА

ЄС схвалив перші в світі всеосяжні криптовалютні правила

 

Держави Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі були схвалені правила, розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.

Регулювання ринку криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптовалютної біржі FTX.

"Останні події підтвердили нагальну необхідність запровадження правил, які краще захистять європейців, що інвестували в ці активи, та запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей та фінансування тероризму", - сказала Елізабет Свантессон, міністр фінансів Швеції, яка головує в ЄС.

Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в 27 країнах Євросоюзу, отримали ліцензію.

Криптофірми заявляють, що хочуть визначеності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, а на регуляторів - щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.

Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і розширюючи його на непідкріплені криптоактиви пізніше, але чіткого графіка запровадження правил немає.

Сполучені Штати зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для примусових дій у секторі, поки вони вирішують, чи запроваджувати нові правила і хто буде їх застосовувати.

Як повідомлялося, Європарламент 20 квітня схвалив перше законодавство ЄС щодо відстеження платежів у криптовалютах, наглядом у цій сфері та боротьби з відмиванням коштів.

ЄС схвалив перші в світі всеосяжні криптовалютні правила
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

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