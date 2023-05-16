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Мін'юст США націлився на криптобіржі та сервіси мікшування
12:08 16.05.2023 |
Міністерство юстиції США посилює контроль над сектором цифрових активів, зокрема моніторинг діяльності біткоїн-бірж та сервісів мікшування. Про це заявила очільниця криптовалютного підрозділу держоргану Ин Йон Чой.
Масштаби пов'язаних з цифровими активами злочинів «суттєво» зросли протягом останніх чотирьох років, поділилася посадовиця. За її словами, представники Мін'юсту досліджують діяльність криптокомпаній, а також «міксерів та тумблерів» щодо дотримання з їхнього боку AML-законів.
«Вони допомагають зловмисникам перевести в готівку гроші. Зосередившись на таких платформах, ми очікуємо досягти мультиплікативного ефекту», - заявила Чой.
Вона також впевнена, що такі дії представників влади «будуть попередженням» для компаній, які нехтують ідентифікацією клієнта та правилами щодо попередження відмивання коштів.
У Financial Times зауважили, що представники криптоіндустрії побоюються, що «репресивні заходи» можуть поглибити кризу у секторі цифрових активів.
«Якщо компанія накопичила велику частку ринку завдяки порушенню законів США, Мін'юст не може закрити на це очі лише тому, що вони кажуть «Ми стали дуже великою фірмою і не можемо програти», - заявила голова відділу.
Наразі у Міністерстві юстиції США з'ясовують, чи не порушила Binance санкції, що застосовуються проти РФ через її вторгнення в Україну.
Крім того, правоохоронці звернули увагу на злами та шахрайські схеми у межах DeFi-проєктів. За словами Чой, кросчейн-мости також потрапили у зону уваги держоргану, адже хакери КНДР стали ключовими гравцями цього сектору.
У квітні представники Мін'юсту США повідомили про конфіскацію цифрових активів на суму $112 млн у криптошахраїв. Понад половина коштів пов'язана з аферами у Лос-Анджелесі - $66,4 млн.
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