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Банки-партнери ЕКА за 4 міс. видали 20 нових кредитів на загальну суму 95,7 млн грн

09:52 16.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Банки-партнери Експортно-кредитного агентства (ЕКА) в січні-квітні видали 20 нових кредитів на загальну суму 95,7 млн грн, повідомляється на сайті ЕКА.

Загалом від початку дії програми підтримки експортерів до 1 травня 2023 року було видано 67 кредитів на загальну суму 385,4 млн грн.

Загальна сума підтриманого експорту за всіма продуктами ЕКА - 3,891 млрд грн, з яких 109,185 млн грн - це експорт, договори за яким були застраховані в ЕКА.

При цьому уточнюється, що кожна гривня застрахованої в ЕКА відповідальності нині генерує 10,4 грн експортної виручки. Також наголошується, що в портфелі страхування експортних кредитів переважає за сумою виданих позик портфельне страхування (251 млн грн проти 133 млн грн відповідно), натомість обсяги підтриманого експорту в індивідуальному страхуванні становлять 2,5 млрд грн.

У регіональній трійці лідерів за сумою отриманих кредитів на виконання експорту Запорізька область - 123,505 млн грн, Рівненська - 59,7 млн грн та Івано-Франківська - 45,767 млн грн. За сумами потенційно отриманої експортної виручки від угод, виконання яких було підтримано ЕКА, лідерство також утримує Запоріжжя (2,409 млрд грн), за яким слідують Вінницька (325,727 млн грн) і Черкаська області (244,113 млн грн).

Найбільші обсяги експорту за підтриманими угодами здійснювалися до Австрії (2,3 млрд грн підтриманого експорту), а також Німеччини (376,35 млн грн) і Польщі (369,00 млн грн).

Лідером серед товарних категорій підтриманого експорту залишаються електричні машини та обладнання (2,326 млрд грн), окрім цього набули популярності папір і картон (312,903 млн грн).

Водночас у 2023 році найбільші суми підтриманого експорту зафіксовано в постачаннях трикотажного одягу (група 61) - 266,7 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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