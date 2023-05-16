Фінансові новини
- |
- 16.05.23
- |
- 17:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото повзе вниз, тому що яструбині речники ФРС відновлюють обережність
08:00 16.05.2023 |
Ціни на золото трохи знизилися на початку торгів в Азії у вівторок, оскільки низка представників Федеральної резервної системи попередили, що відсоткові ставки можуть ще зрости на тлі високої інфляції та сталого ринку праці.
У той час як жовтий метал продемонстрував деяке зростання на попередній сесії, він був обмеженим, оскільки трейдери принишкли перед низкою економічних даних США, починаючи з роздрібного продажу та промислового виробництва, які мають бути опубліковані сьогодні.
Пізніше цього тижня виступить багато представників ФРС, насамперед у п'ятницю буде виступ голови ФРС Джерома Пауелла.
Менше з тим, золото зберегло свою підтримку на рівні 2000 доларів, при цьому попит на жовтий метал як безпечний притулок, як і раніше, підтримується побоюваннями уповільнення економічного зростання в США цього року. Попит на прихісток був основною рушійною силою зростання золота у травні, коли спотові ціни ненадовго досягли рекордних максимумів.
Спотове золото впало на 0,1% до 2014,82 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 2019,35 доларів за унцію до 20:25 за східним часом (00:25 за Грінвічем).
Чотири регіональні президенти ФРС заявили в окремих виступах, що, хоча банк досяг певного прогресу в боротьбі з високою інфляцією за останній рік, йому все ще необхідно зробити додаткову роботу, щоб досягти цільового показника річної інфляції в 2%.
Хоча раніше цього місяця ФРС відзначила можливу паузу у циклі підвищення ставок, офіційні особи ФРС висловили невпевненість у тому, чи банк зробить паузу в червні.
"Нас не повинні обманювати позитивні дані за кілька місяців", - сказав президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі під час виступу на Minnesota Transportation Conference & EXPO. «Ми все ще значно перевищуємо нашу мету інфляції в 2%, і нам потрібно закінчити роботу».
Чиновники ФРС також применшують можливість зниження ставок ФРС цього року.
Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 79,9%, що ФРС призупинить підвищення ставок у червні.
Перспектива більш високих процентних ставок у США не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, враховуючи, що це збільшує альтернативну вартість зберігання зливків. Але, з іншого боку, очікується, що побоювання щодо рецесії в США та потенційного банківського краху підтримуватимуть попит на жовтий метал як прихісток.
Інші дорогоцінні метали у вівторок мало змінилися: ф'ючерси на платину торгувалися у боковику, а срібло впало на 0,2%.
Серед промислових металів ціни на мідь різко впали минулого тижня, оскільки побоювання щодо погіршення економічних умов вказали на похмурі перспективи попиту на червоний метал.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,7422 за фунт після падіння майже на 4% минулого тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Судді Верховного Суду отримали кошти за ухвалення рішення на користь власника групи «Фінанси та Кредит» - НАБУ
|Підозри суддям Верховного Суду ще не пред'явлено, затримано голову суду і ще одного фігуранта - САП
|ППО вночі збила шість «Кинджалів» і дев'ять «Калібрів»
|Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курсові очікування в Україні покращилися. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижче 40 гривень
|ЄС схвалив перші в світі всеосяжні криптовалютні правила
|Visa у 2022р. наростила свою частку на ринку України до 45,6%, Mastercard скоротила до 53,9% - НБУ
|Мін'юст США націлився на криптобіржі та сервіси мікшування
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.05.23
|Банки-партнери ЕКА за 4 міс. видали 20 нових кредитів на загальну суму 95,7 млн грн
Бізнес
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT