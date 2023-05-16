Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото повзе вниз, тому що яструбині речники ФРС відновлюють обережність

08:00 16.05.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися на початку торгів в Азії у вівторок, оскільки низка представників Федеральної резервної системи попередили, що відсоткові ставки можуть ще зрости на тлі високої інфляції та сталого ринку праці.

У той час як жовтий метал продемонстрував деяке зростання на попередній сесії, він був обмеженим, оскільки трейдери принишкли перед низкою економічних даних США, починаючи з роздрібного продажу та промислового виробництва, які мають бути опубліковані сьогодні.

Пізніше цього тижня виступить багато представників ФРС, насамперед у п'ятницю буде виступ голови ФРС Джерома Пауелла.

Менше з тим, золото зберегло свою підтримку на рівні 2000 доларів, при цьому попит на жовтий метал як безпечний притулок, як і раніше, підтримується побоюваннями уповільнення економічного зростання в США цього року. Попит на прихісток був основною рушійною силою зростання золота у травні, коли спотові ціни ненадовго досягли рекордних максимумів.

Спотове золото впало на 0,1% до 2014,82 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 2019,35 доларів за унцію до 20:25 за східним часом (00:25 за Грінвічем).

Чотири регіональні президенти ФРС заявили в окремих виступах, що, хоча банк досяг певного прогресу в боротьбі з високою інфляцією за останній рік, йому все ще необхідно зробити додаткову роботу, щоб досягти цільового показника річної інфляції в 2%.

Хоча раніше цього місяця ФРС відзначила можливу паузу у циклі підвищення ставок, офіційні особи ФРС висловили невпевненість у тому, чи банк зробить паузу в червні.

"Нас не повинні обманювати позитивні дані за кілька місяців", - сказав президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі під час виступу на Minnesota Transportation Conference & EXPO. «Ми все ще значно перевищуємо нашу мету інфляції в 2%, і нам потрібно закінчити роботу».

Чиновники ФРС також применшують можливість зниження ставок ФРС цього року.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 79,9%, що ФРС призупинить підвищення ставок у червні.

Перспектива більш високих процентних ставок у США не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, враховуючи, що це збільшує альтернативну вартість зберігання зливків. Але, з іншого боку, очікується, що побоювання щодо рецесії в США та потенційного банківського краху підтримуватимуть попит на жовтий метал як прихісток.

Інші дорогоцінні метали у вівторок мало змінилися: ф'ючерси на платину торгувалися у боковику, а срібло впало на 0,2%.

Серед промислових металів ціни на мідь різко впали минулого тижня, оскільки побоювання щодо погіршення економічних умов вказали на похмурі перспективи попиту на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,7422 за фунт після падіння майже на 4% минулого тижня.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,05 0,14 37,8047  0,03 0,07
EUR 40,4477  0,13 0,33 41,3493  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес