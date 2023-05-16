Золото повзе вниз, тому що яструбині речники ФРС відновлюють обережність

Ціни на золото трохи знизилися на початку торгів в Азії у вівторок, оскільки низка представників Федеральної резервної системи попередили, що відсоткові ставки можуть ще зрости на тлі високої інфляції та сталого ринку праці.

У той час як жовтий метал продемонстрував деяке зростання на попередній сесії, він був обмеженим, оскільки трейдери принишкли перед низкою економічних даних США, починаючи з роздрібного продажу та промислового виробництва, які мають бути опубліковані сьогодні.

Пізніше цього тижня виступить багато представників ФРС, насамперед у п'ятницю буде виступ голови ФРС Джерома Пауелла.

Менше з тим, золото зберегло свою підтримку на рівні 2000 доларів, при цьому попит на жовтий метал як безпечний притулок, як і раніше, підтримується побоюваннями уповільнення економічного зростання в США цього року. Попит на прихісток був основною рушійною силою зростання золота у травні, коли спотові ціни ненадовго досягли рекордних максимумів.

Спотове золото впало на 0,1% до 2014,82 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 2019,35 доларів за унцію до 20:25 за східним часом (00:25 за Грінвічем).

Чотири регіональні президенти ФРС заявили в окремих виступах, що, хоча банк досяг певного прогресу в боротьбі з високою інфляцією за останній рік, йому все ще необхідно зробити додаткову роботу, щоб досягти цільового показника річної інфляції в 2%.

Хоча раніше цього місяця ФРС відзначила можливу паузу у циклі підвищення ставок, офіційні особи ФРС висловили невпевненість у тому, чи банк зробить паузу в червні.

"Нас не повинні обманювати позитивні дані за кілька місяців", - сказав президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі під час виступу на Minnesota Transportation Conference & EXPO. «Ми все ще значно перевищуємо нашу мету інфляції в 2%, і нам потрібно закінчити роботу».

Чиновники ФРС також применшують можливість зниження ставок ФРС цього року.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 79,9%, що ФРС призупинить підвищення ставок у червні.

Перспектива більш високих процентних ставок у США не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, враховуючи, що це збільшує альтернативну вартість зберігання зливків. Але, з іншого боку, очікується, що побоювання щодо рецесії в США та потенційного банківського краху підтримуватимуть попит на жовтий метал як прихісток.

Інші дорогоцінні метали у вівторок мало змінилися: ф'ючерси на платину торгувалися у боковику, а срібло впало на 0,2%.

Серед промислових металів ціни на мідь різко впали минулого тижня, оскільки побоювання щодо погіршення економічних умов вказали на похмурі перспективи попиту на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,7422 за фунт після падіння майже на 4% минулого тижня.