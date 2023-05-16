Dow, S&P піднялися на економічних даних, стеля боргу стримує зростання

S&P 500 і Dow завершили понеділок скромним зростанням після того, як виробничі дані викликали побоювання з приводу уповільнення економіки США, яке може допомогти знизити інфляцію на тлі переговорів про стелі боргу, в той час як зростання акцій Meta допомогло підняти Nasdaq.

Індекс Empire State Федеральної резервної системи Нью-Йорка, що відображає виробничу активність у штаті Нью-Йорк за поточних умов ведення бізнесу, у травні впав до -31,8 проти очікувань -3,75.

«Це завжди складно, тому що зараз ми знаходимося в періоді, коли погані новини насправді є хорошими новинами з точки зору акцій, і навпаки, але ринок, як і раніше, реагує, коли ви отримуєте погані цифри, тому що тоді всі починають турбуватися щодо рецесії», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

Тому ми хочемо, щоб економіка була досить слабкою, щоб знизити інфляцію, але не настільки слабкою, щоб викликати рецесію.

Ринки також стримували суперечки у Вашингтоні між Білим домом та республіканцями на переговорах про стелю боргу. Зустріч запланована на вівторок, хоча малоймовірно, що за її результатами буде досягнуто угоди.

«Ми проходили через це раніше, врешті-решт вони приходять до тями і щось роблять, йдуть на компроміс і справді щось роблять замість того, щоб грати в цю гру, це справді той, хто моргне першим», - сказав Гриськи.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 47,98 пунктів, або 0,14%, до 33 348,6 пунктів, S&P 500 додав 12,2 пунктів, або 0,30%, до 4136,28 пунктів, а Nasdaq Composite додав 80 ,47 пунктів, або 0,66%, до 12 365,21 пунктів.

Акції Meta Platforms Inc піднялися на 2,16%, ставши одним з головних лідерів зростання як для Nasdaq, так і для S&P 500 після того, як Loop Capital підвищила його рейтинг до «купувати» з «тримати».

На відносно слабкому для економічних даних тижні інвестори зосередяться на роздрібних продажах, щотижневих заявках на допомогу з безробіття та даних щодо житла.

Уповільнення економічних даних посилило очікування того, коли Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення процентної ставки, оскільки центральний банк намагається втамувати високу інфляцію.

У понеділок кілька представників ФРС заявили, що очікують, що відсоткові ставки залишаться високими, що суперечить очікуванням ринку щодо зниження ставок до кінця року.

Крім того, президент Федеральної резервної системи Річмонда Томас Баркін сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що він ще не переконаний, що інфляція знаходиться на стійкій траєкторії зниження, хоча він погоджується з тим, що ФРС використовує підхід, який залежить від даних, для додаткового підвищення ставок.

Виступ голови ФРС Джерома Пауелла запланований на п'ятницю, і інвестори стежитимуть за його коментарями щодо будь-яких сигналів стосовно динаміки процентних ставок цього року.

Акції Oneok Inc впали на 9,06% після того, як вона погодилася купити американського оператора трубопроводів Magellan Midstream Partners за 18,8 млрд доларів. Акції Magellan зросли на 12,99%.

Акції Western Digital Corp зросли на 11,26% після того, як агентство Reuters повідомило, що виробник чіпів пам'яті та його японський партнер із спільного підприємства Kioxia Holdings Corp прискорюють переговори про злиття.

Обсяг на біржах США становив 9,06 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,1 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,10 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,85 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав дев'ять нових 52-тижневих максимумів та сім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів та 136 нових мінімумів.