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Мінфін не бачить підстав для підвищення ставок за ОВДП

23:57 15.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів не планує підвищувати ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) і вказує на наявність підстав для їх зниження.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Нещодавно Нацбанк покращив свої прогнози щодо інфляції. Це свідчить про зростання реальної дохідності за всіма інструментами Мінфіну. Стабільна макроситуація, збільшення міжнародних резервів та поліпшені інфляційні очікування дають нам підстави вважати, що доходності за ОВДП досягли свого піку, і прогнозувати поступове зниження ставок за ОВДП, за умови відсутності суттєвих шоків", - сказав Марченко.

Він наголосив, що для Мінфіну зниження ставок - одна з основних задач, але це залежатиме від ринкової кон'юнктури.

"Чи буде зниження? Будемо дивитися. Залежить від того, як реагуватиме ринок. Якщо ми при суттєвому зниженні ставок втратимо можливість запозичувати, я вважаю, це може бути більшою проблемою", - зазначив голова Мінфіну.

Як повідомлялося, за даними депозитарію Нацбанку, максимальна дохідність розміщених у квітні державних облігацій у гривні становила 19,60% річних, а в доларах США - 4,85% річних.

Водночас виплати за ОВДП у квітні перевищили запозичення на внутрішньому ринку на 6,25 мільярда гривень (в еквіваленті). При цьому протягом січня-квітня відповідне Мінфін позичив на внутрішньому ринку на 61,03 млрд грн більше, ніж виплатив за ОВДП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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