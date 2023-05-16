Світові фондові індекси зростають у надії на успішне досягнення стелі боргу

Світові фондові індекси зросли в понеділок на тлі обережного оптимізму напередодні обговорення цього тижня стелі боргу США у розмірі 31,4 трлн доларів, безлічі економічних даних і низки центральних банків, що вишикувалися в чергу, щоб натякнути на те, що очікується подальше підвищення ставок.

Європейські ринки відкрилися зростанням, акції Stoxx по всьому регіону зросли на 0,2% станом на 08:54 за Гринвічем. І ф'ючерси на S&P 500, і ф'ючерси на Nasdaq виросли на 0,4% та 0,3% відповідно.

На ринках, що розвиваються, турецька ліра досягла двомісячного мінімуму після того, як вибори на вихідних, здається, наближаються до другого туру, в той час як тайський бат зріс майже на 1% після того, як опозиція Таїланду, за даними опитувань, розгромила союзні з військовими партії.

Ліра торгувалася на рівні 19,65 за долар о 08:51 за Грінвічем після досягнення 19,70 на попередніх торгах, що є найнижчим показником з рекордно низького рівня 19,80, досягнутого в березні цього року після землетрусів, внаслідок яких загинуло щонайменше 56 000 осіб.

Це була найгірша торгова сесія з початку листопада. На Стамбульській біржі падіння на 6,38% спровокувало кризу на всьому ринку.

У понеділок найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії відіграв колишні втрати і зріс на 0,7% завдяки пізнішому відновленню акцій Китаю та Гонконгу.

Центральний банк Китаю в понеділок залишив ставки за середньостроковими кредитами без змін, хоча зростають очікування на те, що пом'якшення грошово-кредитної політики може бути неминучим у найближчі місяці для підтримки відновлення економіки.

Президент США Джо Байден розраховує зустрітися з лідерами Конгресу у вівторок для переговорів про підвищення ліміту національного боргу та запобігання катастрофічному дефолту, заявивши в суботу, що переговори просуваються.

"Стеля боргу - це слон у кімнаті, але трейдери сподіваються, що здоровий глузд переможе", - сказав Джеймс Россітер, голова відділу глобальної макростратегії TD Securities в Лондоні.

Жодна зі сторін не хоче дефолту, сказав Росітер, який вірить, що угоду буде укладено, але сказав, що все можливе.

Побоювання з приводу того, що Конгрес США не підніме стелю боргу вчасно, створили великі спотворення на короткому кінці кривої прибутковості, оскільки інвестори уникають векселів, термін погашення яких закінчується, коли Казначейство має ризик вичерпання коштів, і вливається в альтернативні випуски.

Прибутковість еталонних 10-річних облігацій практично не змінилася і склала 3,4756% після зростання на 6 базисних пунктів у п'ятницю, а дохідність дворічних облігацій залишилася незмінною на рівні 3,9936%, також підскочивши на 10 базисних пунктів на попередній сесії.

Також цього тижня виступають багато представників Федеральної резервної системи, а виступ Джерома Пауелла призначений на п'ятницю.

Трейдери в даний час оцінюють ймовірність того, що ставки ФРС залишаться на поточному рівні 17,7% порівняно з 8,5% тиждень тому, після того, як п'ятничний звіт показав, що довгострокові інфляційні очікування в США підскочили до найвищого рівня з 2011 року , що призвело до зростання долара та прибутковості казначейських облігацій.

Тим не менш, ставки, як і раніше, робляться на цілих три скорочення на чверть пункту до кінця року, після того, як дані щодо індексу споживчих цін та індексів цін виробників підтвердили можливість паузи ФРС з урахуванням уповільнення інфляції.

Керуючий ФРС Мішель Боуман заявила у п'ятницю, що центральному банку США, ймовірно, доведеться ще більше підвищити відсоткові ставки, якщо інфляція залишиться високою.

«Хоча ми вважаємо, що упередженість у напрямку є правильною, тобто скорочення, а не підвищення, є наступним кроком, тепер може знадобитися уповільнення глобального зростання або різке зниження зростання, щоб навіть відповідати поточним ринковим цінам, або підживлювати подальшу голубину переоцінку», сказав Джон Бріггс, голова глобального економічного відділу NatWest Markets.

Ціни на нафту знижуються четверту сесію поспіль. Ф'ючерси на нафту США впали на 0,2% до 70,20 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,2% до 74,29 долара за барель.[O/R]

Ціни на золото зросли на 0,3% до $2017,42 за унцію.