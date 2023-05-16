ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.05.23

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.