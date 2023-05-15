Азіатські фондові індекси падають напередодні даних із Китаю

Більшість азіатських фондових ринків у понеділок відступили, оскільки інвестори принишкли в очікуванні економічних даних з Китаю, тоді як сигнали грошово-кредитної політики від багатьох спікерів Федеральної резервної системи також будуть актуальними цього тижня.

Китайський індекс Shanghai Composite показав найгіршу динаміку за день, знизившись на 1,1%, оскільки місцеві промислові, судноплавні та медійні акції зазнали різких втрат на тлі згасання оптимізму щодо відновлення економіки країни.

Індекс блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,4%, оскільки інвестори тепер чекають на дані з промислового виробництва, роздрібних продажів та інвестицій в основний капітал з Китаю, які мають бути опубліковані у вівторок. Хоча очікується, що дані відобразять деяке покращення у квітні порівняно з попереднім місяцем, вони з'являться після того, як низка економічних показників Китаю не виправдала очікувань на місяць.

Китайський імпорт, інфляція та виробнича активність скоротилися у квітні, що вказує на те, що відновлення після COVID вичерпало себе.

Слабкість у Китаї зіпсувала відношення до ширших азіатських ринків з огляду на роль країни як великого торгового центру в регіоні. Гонконзький індекс Hang Seng у понеділок не змінився, тоді як південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс втратили по 0,3% кожен.

Австралійський ASX 200 втратив 0,1%, оскільки дані, що свідчать про зниження кількості дозволів на будівництво, що продовжується, вказують на слабкість на ринку житла в країні, що, у свою чергу, чинить тиск на акції великих банків.

Акції Newcrest Mining Ltd, найбільшої золотодобувної компанії країни, зросли на 1,2% після того, як її рада директорів підтримала пропозицію про поглинання на суму 17,8 млрд. доларів від американської гірничодобувної компанії Newmont Goldcorp Corp.

Регіональні ринки слабо випереджали Волл-стріт після м'якших, ніж очікувалося, даних про настрої споживачів у п'ятницю, які вказували на уповільнення зростання, оскільки найбільша економіка світу бореться з високими відсотковими ставками та високою інфляцією.

Цього тижня основну увагу буде приділено даним з промислового виробництва та роздрібним продажам у США, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу. Ринки також очікують цього тижня низку виступів чиновників ФРС, насамперед голови ФРС Джерома Пауелла в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про грошово-кредитну політику на тлі очікувань, що ФРС довше утримуватиме високі ставки.

Японський індекс Nikkei 225 був єдиним відмінним за день, піднявшись на 0,7%, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції виробників вказали на менший тиск на Банк Японії з метою посилення політики цього року. Настрою щодо Японії також сприяв блискучий сезон звітності за перший квартал.

Індійський індекс Nifty 50 зріс на 0,2% на початку торгів, випередивши дані про інфляцію оптових цін у квітні.