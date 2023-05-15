Долар досяг 5-тижневого максимуму через побоювання щодо інфляції

Долар США в понеділок виріс до п'ятитижневого максимуму по відношенню до основних валют, оскільки валюта-притулок скористалася побоюваннями з приводу інфляції всередині країни та побоюваннями щодо світового зростання, збільшивши підйом після свого найбільшого тижневого ралі з вересня.

Турецька ліра впала до двомісячного мінімуму після того, як вибори на вихідних, здається, наближалися до другого туру, тоді як тайський бат зріс майже на 1% після того, як, згідно з опитуваннями, опозиція Таїланду розгромила союзні з військовими партії.

Долар США був підтриманий зростанням прибутковості казначейських облігацій після того, як дослідження довгострокових інфляційних очікувань споживачів у США показало стрибок до найвищого рівня з 2011 року, повернувши в гру можливе підвищення ставки Федеральної резервної системи наступного місяця.

Наразі трейдери оцінюють ці шанси на рівні 13% порівняно з майже нульовим до опитування, проведеного університетом Мічігану. Тим не менш, як і раніше, до кінця року прогнозується зниження ставнок на три чверті пункту.

«На нашу думку, дуже багато знижень ставок FOMC (ФРС) розраховано на найближчу перспективу», - написав у замітці для клієнта Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia.

"Ми визнаємо, що є попередні ознаки того, що ринок праці США охолоджується, а базова інфляція знижується, що передбачає високу планку для підвищення ставок", - додав він. «Але все ще висока інфляція та обмежений ринок праці також передбачають високу планку зниження ставок у найближчій перспективі».

Тим часом Китай знову опинився в центрі занепокоєння з приводу глобальної рецесії після того, як потік економічних даних, що розчаровують, включаючи дані про імпорт та інфляцію, вказав на млявий внутрішній попит. Додаткові докази можуть бути отримані зі звіту про роздрібні продажі у вівторок.

Китайський юань впав до нового двомісячного мінімуму 6,9740 за долар на офшорних торгах у понеділок, а потім трохи повернувся до 6,9694.

Народний банк Китаю зберіг семиденну ставку зворотного репо без змін на рівні 2%.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, досяг 102,75 вперше з 10 квітня на ранніх азіатських торгах, а потім трохи знизився до 102,63. Минулого тижня він зріс на 1,4%.

За словами Капурсо, долар США перепродано, і цього тижня індекс долара має наблизитися до цільового рівня ЦБА на кінець червня 104 року.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у Токіо практично не змінилася, коливаючись у районі 3,47%.

Це продовжувало чинити тиск на єну, яка має тенденцію рухатись назад пропорційно довгостроковій прибутковості США. Японська валюта впала до мінімуму 136,03 за долар перед останньою торгівлею на рівні 135,80.

Євро зріс на 0,11% до 1,08605 долара після падіння до нового п'ятитижневого мінімуму 1,08445 долара раніше під час сесії.

Долар наразі зріс на 0,31% - до 19,64 турецьких лір після того, як раніше підскочив до 19,70 вперше з 10 березня.

Туреччина попрямувала до другого туру голосування після того, як президент Тайіп Ердоган перевершив прогнози, зберігши значну перевагу над своїм суперником, але не набравши абсолютної більшості.

Валюта США впала на 0,65% до 33,76 бат на тайських торгах, а раніше впала на 0,92%.

Опозиційні партії Таїланду здобули приголомшливу перемогу на виборах у неділю, але було далеко не зрозуміло, чи сформують вони наступний уряд за парламентськими правилами, написаними військовою хунтою.