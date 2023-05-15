Індекси Волл-стріт просіли на падінні споживчих настроїв

Індекс Доу-Джонса ледь знизився п'ятий день поспіль, що стало найтривалішою смугою збитків індексу блакитних фішок за два місяці.

Акції Tesla Inc впали на 2,3% після зростання більш ніж на 2% у четвер, коли її генеральний директор Ілон Маск оголосив, що знайшов нового виконавчого директора Twitter. У п'ятницю він написав у Твіттері, що ця робота дісталася колишньому директору з реклами NBCUniversal Лінді Яккаріно.

Технологічний сектор S&P 500 знизився на 0,2%, а споживчий дискреційний індекс знизився на 0,9%.

Акції Apple Inc і Amazon.com Inc були одними з найбільших гальм у S&P 500, поряд з Tesla. Цього року індекс технологій все ще зріс приблизно на 22%.

"У них був неймовірний гін, тому ці побоювання з приводу оцінки починають проявлятися", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

«На їхню честь, у них сильні балансові звіти, у них були гідні перші квартали, тому їхній бізнес, схоже, тримається, але настає момент, коли оцінки справді мають значення».

Настрої споживачів у травні впали до найнижчого рівня з листопада, оскільки протистояння з метою підвищення ліміту запозичень федерального уряду посилило побоювання щодо економічних перспектив.

Інвестори стурбовані тим, що агресивне підвищення процентних ставок ФРС може підштовхнути економіку до рецесії. Глава ФРС Мішель Боуман заявила у п'ятницю, що ФРС, ймовірно, доведеться ще більше підвищити ставки, якщо інфляція залишиться високою.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 8,89 пунктів, або 0,03%, до 33 300,62 пунктів; S&P 500 втратив 6,54 пунктів, або 0,16%, до 4124,08 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 43,76 пунктів, або 0,35%, до 12 284,74 пунктів.

Комунальні послуги S&P 500 та споживчі товари були провідними секторами, які зросли на 0,4%.

За тиждень Dow упав на 1,1%, S&P 500 упав на 0,3%, а Nasdaq зріс на 0,4%.

Бюджетне управління Конгресу заявило в п'ятницю, що США стикаються зі «значним ризиком» дефолту платіжних зобов'язань протягом перших двох тижнів червня без підвищення стелі боргу.

Серед акцій, що виграли в п'ятницю, папери News Corp виросли на 8,5% після того, як медіаконгломерат перевершив оцінки Уолл-стріт з прибутку в третьому кварталі.

Акції First Solar Inc підскочили на 26,5% після того, як виробник сонячних панелей придбав шведську компанію з виробництва тонкоплівкових сонячних елементів Evolar AB.

Обсяг торгів на біржах США становив 9,33 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,65 млрд за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,46 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,49 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів та 15 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів та 239 нових мінімумів.