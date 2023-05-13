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Чистий продаж НБУ в другий тиждень травня зріс до $535,7 млн
23:56 12.05.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс у другий тиждень травня до $535,7 млн із $258,8 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 8 до 12 травня 2023 року купівля ним валюти збільшилася до $16,5 млн із $15,9 млн, тоді як продаж - до $552,2 млн із $274,7 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав лише на 0,05 грн - до майже 37,70 грн/$1.
Загалом із початку цього року НБУ придбав на ринку $97,3 млн, тоді як продав $9 млрд 444,4 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку у квітні знизився п'ятий місяць поспіль - до $1,37 млрд порівняно з $1,67 млрд у березні та $3,16 млрд у грудні, що стало мінімальним значенням від початку війни.
З огляду на значні надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за квітень зросли на 13%, або на $4,07 млрд - до $35,94 млрд.
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