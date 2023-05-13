Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стартувала грантова програма на $1,5 мільйона для підтримки експортних альянсів

23:26 12.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму для створення і підтримки діяльності об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування у 1,5 млн дол.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

«В умовах блокування українського експорту та зниження попиту на внутрішньому ринку, програма створення й підтримки діяльності об'єднань підприємств у експортні альянси має допомогти нашому бізнесу освоювати зовнішні ринки. Зростання внутрішнього виробництва, своєю чергою, має стати запорукою подальшого відновлення економіки України», - наголосила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Грантова програма має на меті підтримати підприємства, які прагнуть спільно просувати свою продукцію на міжнародних ринках. Ініціатива покликана підвищити рівень інтернаціоналізації українського бізнесу, збільшити експорт товарів і послуг на міжнародних ринках.

Вона передбачає надання близько 15 грантів із обсягом від 35 тис. дол. до 150 тис. дол. Заявки прийматимуть по 30 вересня 2023 року включно. Прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з такими дедлайнами: 30 червня; 30 вересня 2023 року.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

З детальною інформацією щодо подання заявки, необхідних документів та критеріїв відбору можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялось, уряд України оголосив про план запуску Фонду розвитку України, щоб створити можливості для державних та приватних інвесторів взяти участь у майбутній реконструкції української економіки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8287
  0,1426
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес