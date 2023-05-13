В Україні стартувала грантова програма на $1,5 мільйона для підтримки експортних альянсів

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму для створення і підтримки діяльності об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування у 1,5 млн дол.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

«В умовах блокування українського експорту та зниження попиту на внутрішньому ринку, програма створення й підтримки діяльності об'єднань підприємств у експортні альянси має допомогти нашому бізнесу освоювати зовнішні ринки. Зростання внутрішнього виробництва, своєю чергою, має стати запорукою подальшого відновлення економіки України», - наголосила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Грантова програма має на меті підтримати підприємства, які прагнуть спільно просувати свою продукцію на міжнародних ринках. Ініціатива покликана підвищити рівень інтернаціоналізації українського бізнесу, збільшити експорт товарів і послуг на міжнародних ринках.

Вона передбачає надання близько 15 грантів із обсягом від 35 тис. дол. до 150 тис. дол. Заявки прийматимуть по 30 вересня 2023 року включно. Прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з такими дедлайнами: 30 червня; 30 вересня 2023 року.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

З детальною інформацією щодо подання заявки, необхідних документів та критеріїв відбору можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялось, уряд України оголосив про план запуску Фонду розвитку України, щоб створити можливості для державних та приватних інвесторів взяти участь у майбутній реконструкції української економіки.