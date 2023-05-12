Європейські акції зростають; в центрі уваги доходи Richemont та ВВП Великобританії

Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися з підвищенням, оскільки інвестори перетравили змішані дані про зростання у Великій Британії, а також квартальніші корпоративні доходи.

О 04:15 за східним часом (08:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,4%, FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,3%, а CAC 40 у Франції зріс на 0,8%.

Дані, опубліковані у п'ятницю, показали, що економіка Великобританії зросла на 0,1% за перші три місяці 2023 року, незважаючи на несподіване різке падіння виробництва на 0,3% у березні.

"Падіння в березні було викликане повсюдним спадом у секторі послуг", - заявив раніше в п'ятницю статистик ONS Даррен Морган.

Банк Англії підняв процентні ставки на 25 базисних пунктів у четвер до найвищого рівня з 2008 року, оскільки він бореться з інфляцією на дуже високих рівнях, але також згадав стабільність економіки, оскільки він підвищив свої прогнози зростання.

Дані з Франції та Іспанії підтвердили, що інфляція у цих двох основних країнах єврозони залишається високою.

Європейський центральний банк також підвищив відсоткові ставки минулого тижня і дав зрозуміти, що попереду на них чекає подальше підвищення, а президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила в четвер, що зусилля центрального банку зі стримування інфляції ще не закінчені.

Сезон звітності продовжився у п'ятницю.

Акції Richemont зросли більш ніж на 5%, піднявшись до історичного максимуму після того, як швейцарська група з виробництва предметів розкоші висловила впевненість у тому, що отримає значну вигоду від відновлення попиту в Китаї.

Акції Societe Generale зросли на 0,9% після того, як французький кредитор перевершив оцінки квартального прибутку, оскільки його торгівля облігаціями компенсувала спад у роздрібному банківському обслуговуванні.

Акції Allianz впали на 0,4%, незважаючи на те, що німецька компанія, що надає фінансові послуги, повідомила про значний стрибок чистого прибутку в першому кварталі, відновившись після того, як рік тому було пред'явлено звинувачення у скандалі з фондами США, на що вплинула слабкість її підрозділу з управління активами.

Акції Norwegian Air Shuttle впали на 4,7% після того, як бюджетний перевізник повідомив про збитки у першому кварталі, які переважують високі показники літнього бронювання.