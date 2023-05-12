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Європейські акції зростають; в центрі уваги доходи Richemont та ВВП Великобританії
12:12 12.05.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися з підвищенням, оскільки інвестори перетравили змішані дані про зростання у Великій Британії, а також квартальніші корпоративні доходи.
О 04:15 за східним часом (08:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,4%, FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,3%, а CAC 40 у Франції зріс на 0,8%.
Дані, опубліковані у п'ятницю, показали, що економіка Великобританії зросла на 0,1% за перші три місяці 2023 року, незважаючи на несподіване різке падіння виробництва на 0,3% у березні.
"Падіння в березні було викликане повсюдним спадом у секторі послуг", - заявив раніше в п'ятницю статистик ONS Даррен Морган.
Банк Англії підняв процентні ставки на 25 базисних пунктів у четвер до найвищого рівня з 2008 року, оскільки він бореться з інфляцією на дуже високих рівнях, але також згадав стабільність економіки, оскільки він підвищив свої прогнози зростання.
Дані з Франції та Іспанії підтвердили, що інфляція у цих двох основних країнах єврозони залишається високою.
Європейський центральний банк також підвищив відсоткові ставки минулого тижня і дав зрозуміти, що попереду на них чекає подальше підвищення, а президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила в четвер, що зусилля центрального банку зі стримування інфляції ще не закінчені.
Сезон звітності продовжився у п'ятницю.
Акції Richemont зросли більш ніж на 5%, піднявшись до історичного максимуму після того, як швейцарська група з виробництва предметів розкоші висловила впевненість у тому, що отримає значну вигоду від відновлення попиту в Китаї.
Акції Societe Generale зросли на 0,9% після того, як французький кредитор перевершив оцінки квартального прибутку, оскільки його торгівля облігаціями компенсувала спад у роздрібному банківському обслуговуванні.
Акції Allianz впали на 0,4%, незважаючи на те, що німецька компанія, що надає фінансові послуги, повідомила про значний стрибок чистого прибутку в першому кварталі, відновившись після того, як рік тому було пред'явлено звинувачення у скандалі з фондами США, на що вплинула слабкість її підрозділу з управління активами.
Акції Norwegian Air Shuttle впали на 4,7% після того, як бюджетний перевізник повідомив про збитки у першому кварталі, які переважують високі показники літнього бронювання.
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