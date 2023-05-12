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Банки скоротили видачу кредитів населенню, трохи знизивши ставки
11:55 12.05.2023 |
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2023 року у національній валюті впали на 0,3 в.п. до 36,1% річних. Кредитний портфель скоротився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 2,6% до 2,2% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств за квітень не змінилися - 20,2% річних, за валютними зросли з 6,2% до 6,8%.
Кредитний портфель банків за квітень скоротився на 1,0% до 963 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,4% до 205 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,1% до 736 млрд гривень.
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