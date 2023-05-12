ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.05.23

Боррель зауважив, що Китай має великий вплив на росію та може допомогти, щоб зупинити агресію. При цьому Пекін вже втратив можливість відігравати роль посередника, оскільки його «нейтральність» у цій війні росії проти України мала, скоріше, проросійську спрямованість.