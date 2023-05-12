Долар продовжує зростати, оскільки трейдери роблять ставку на те, що ФРС готується до паузи

Долар США у п'ятницю чіплявся за більш ніж тижневий пік, оскільки безліч даних за ніч вказали на уповільнення економіки США, і інвестори зробили ставку на те, що Федеральна резервна система ще більше призупинить підвищення процентної ставки.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести конкурентів, знизився на 0,059% до 102,02, неподалік позначки 102,15, якої він досяг напередодні, найвищого рівня з 2 травня. Індекс може перервати двотижневу смугу невдач, додавши 0,7%.

Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що ринок, ймовірно, надихнутий слабкими економічними даними США і продовжує розраховувати на досить агресивне зниження ставок ФРС цього року.

Конг сказав, що валюти, ймовірно, торгуватимуться у відносно вузькому діапазоні на азіатських торгах. «З огляду на те, що календар даних сьогодні доволі легкий, я думаю, що валюти, ймовірно, залишаться в недавніх діапазонах, і ринки будуть досить спокійними напередодні вихідних».

Число американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, підскочило до 1,5-річного максимуму минулого тижня, вказуючи на тріщини на ринку праці, оскільки попит уповільнюється, згідно з даними у четвер, які також показали, що ціни виробників у квітні помірно відновилися.

Звіти були враховані відповідними очікуваннями більшості економістів щодо рецесії до кінця року.

"Ці цифри повинні сподобатися ФРС, оскільки будь-яке пом'якшення на ринках праці допоможе знизити інфляцію в США", - сказав Райан Брендхем, голова відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management.

Ринки розраховують на 98-відсоткову ймовірність того, що ФРС встоїть на своєму червневому засіданні, але до кінця року почали розраховувати на глибоке зниження процентних ставок, як показав CME FedWatch Tool. Ф'ючерсні контракти вказують на те, що трейдери очікують, що ФРС розпочне скорочення ставок у вересні.

Президент Федеральної резервної системи Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив у четвер, що тривалий період високих процентних ставок і перевернута крива доходності можуть створити додаткове навантаження на банки, але це необхідно, якщо інфляція залишиться незмінно високою.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що між ринками та ФРС, як і раніше, існує велика різниця в термінах і розмірі зниження ставок, при цьому ринки очікують зниження приблизно на 75-80 базисних пунктів, у той час як ФРС, схоже, рішуче налаштована тримати ставки на колишньому рівні.

"Буде волатильність, коли ринок пристосується до усунення розриву", - сказав Вонг. «У разі, якщо ринки зрештою розвіють свої голубині надії та переорієнтують свої очікування щодо відсоткових ставок з ФРС, тоді долар все ще може знайти деяку підтримку».

У політиків ФРС є ще близько п'яти тижнів даних для аналізу перед наступним засіданням, і вони заявили, що мають намір ретельно їх переглянути, перш ніж приймати рішення.

Тим часом євро зріс на 0,03% до 1,0917 долара, а японська єна зміцнилася на 0,03% до 134,53 долара за долар.

Австралійський долар упав на 0,01% - до 0,670 долара. Ківі впав на 0,24% - до 0,628 долара.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2512 долара, що на 0,02% вище за день після падіння на 0,6% у четвер.

Банк Англії підвищив свою ключову процентну ставку на чверть процентного пункту до 4,5% у четвер, а керуючий Ендрю Бейлі заявив, що британський центральний банк «триматиме курс», оскільки він прагне приборкати найвищу інфляцію в будь-якій великій економіці.

Стратеги NatWest заявили, що відсутність будь-якого голубиного пом'якшення політики Банку Англії залишає можливість для подальшого посилення жорсткості, але вони вважають, що інфляція може знизитися цього року, і це може означати, що подальшого підвищення може не статися.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що загальна інфляція швидко знизиться найближчими місяцями, тоді як відставання споживачів від вищих ставок послабить попит, а це означає, що 4,5%, ймовірно, будуть піком банківської ставки».