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Dow, S&P 500 падають разом із Disney; PacWest випереджає регіональні банки
07:43 12.05.2023 |
Індекси Dow і S&P 500 закрилися в четвер зниженням, викликаним падінням Walt Disney Co, що втратила передплатників, тоді як PacWest призвів до зниження в регіональних банках після публікації даних про зниження депозитів.
Піднявши індекс Nasdaq, акції Alphabet Inc зросли на 4,3% наступного дня після того, як Google випустила більше продуктів зі штучним інтелектом, щоб конкурувати з Microsoft Corp. Акції Microsoft впали на 0,7% і зробили найбільший негативний вплив на S&P 500 та Nasdaq.
Акції PacWest Bancorp впали на 22,7% після того, як компанія повідомила, що її депозити впали на 9,5% минулого тижня, і що вона надала Федеральній резервній системі США додаткове забезпечення підвищення своєї ліквідності.
Акції інших регіональних банків також впали, оскільки новини пожвавили побоювання щодо стану галузі після недавнього краху трьох регіональних кредиторів. Індекс регіональних банків KBW знизився на 2,4%.
«Я не думаю, що ви можете сказати, що це поширена проблема. Це, як і раніше, багато в чому залежить від банку. Але дуже ймовірно, що буде більше консолідації і більше головного болю для регіональних банківських інвесторів», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент та радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, Коннектикут.
Акції Walt Disney впали на 8,7% після того, як компанія повідомила наприкінці середи про квартальний прибуток, який збігся з очікуваннями аналітиків, але повідомила, що загальна кількість передплатників її флагманського сервісу Disney+ скоротилася.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 221,82 пунктів, або 0,66%, до 33 309,51 пунктів; S&P 500 втратив 7,02 пунктів, або 0,17%, до 4130,62, а Nasdaq Composite додав 22,07 пунктів, або 0,18%, до 12328,51.
Енергетичний сектор упав разом із зниженням цін на нафту.
Акції Tesla Inc підскочили наприкінці торгів після того, як Ілон Маск написав у Твіттері, що знайшов нового виконавчого директора для Twitter. Акції Tesla зросли на 2,1%.
Федеральна корпорація страхування депозитів США заявила, що близько 113 найбільших кредиторів країни візьмуть на себе витрати на поповнення покриття у розмірі 16 мільярдів доларів, яке агентство виділило на випадок кризи.
Також продовжує тримати інвесторів у напрузі протистояння у Вашингтоні щодо підвищення стелі держборгу США.
"У міру того, як ми наближаємося до крайнього терміну стелі боргу, у вас буде більше волатильності", - сказав Пурше.
Обсяг торгів на біржах США становив 10,05 млрд акцій у порівнянні із середнім показником за всю сесію в 10,69 млрд за останні 20 торгових днів.
Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,27 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,67 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 показав шість нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 63 нових максимуми та 214 нових мінімумів.
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