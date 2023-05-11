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АНАЛІТИКА

США разом з Україною відстежують росіян, які ухиляються від санкцій у сфері криптовалюти

 

США нарощують співпрацю із закордонними колегами у переслідуванні осіб, які ухиляються від санкцій. Правоохоронці працюють з аналітичною фірмою Chainalysis та українськими слідчими, щоб відстежувати російських осіб, які можуть використати криптовалюту для приховування своїх активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Відділу кримінальних розслідувань IRS, яку приводить Bloomberg.

Агентство фінансує доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis, який допомагає розслідувати злочини у сфері криптовалюти.

Інструмент також пропонує як віртуальні, так і очні навчальні заняття щодо відстеження транзакцій у блокчейні для українських правоохоронних органів.

"Обмін інструментами захищає не лише фінансову систему США, а й світову економіку. Очікується, що ці зусилля покращать обмін інформацією та розвиток справ між США та Україною", - сказав голова відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі.

Регулятори, Центральні банки та політики попереджають, що країни, включно з Росією та Іраном, можуть використовувати криптовалюту для ухилення від міжнародних санкцій.

У квітні минулого року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо компанії з видобутку біткойнів під назвою BitRiver, що базується у Швейцарії, звинувативши її в тому, що вона допомагає Росії монетизувати її природні ресурси.

"Криптовалюта все ще надто неліквідна, щоб підтримувати масове ухилення від російських санкцій, але це відбувається в менших масштабах", - сказав співзасновник та головний виконавчий директор Chainalysis Майкл Гронагер.

Він додав, що криптовалюта відіграє безпрецедентну роль у війні через пожертвування - як на підтримку України, так і на підтримку Росії.

За його словами, за останній рік близько 5 мільйонів доларів пожертвувань було спрямовано приблизно 100 різним проросійським групам, але темпи пожертвувань починають сповільнюватися, оскільки інструменти аналізу блокчейну використовуються для відстеження та припинення деяких із цих транзакцій.


США разом з Україною відстежують росіян, які ухиляються від санкцій у сфері криптовалюти
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: bitcoin, США, Росыя
 

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