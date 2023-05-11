В ЄС заявили про необхідність надати ЦБ право вето на стейблкоїни

Очільник Європейської служби банківського нагляду (EBA) Хосе Мануель Кампа запропонував надати центральним банкам право вето на впровадження «стабільних монет» у межах регламенту MiCA. Про це повідомляє CoinDesk.

На думку представника регуляторного органу, який здійснюватиме нагляд за стейблкоїнами в ЄС, такий підхід сприятиме фінансовій стабільності та дотриманню монетарної політики у регіоні.

Посадовець визнав, що майбутнє з використанням «стабільних монет» стане актуальним на рівні з приватними платіжними системами. Утім, наголосив, що емітенти мають відповідати серйозним вимогам, зокрема AML-законам та антимонопольним правилам.

Регламент MiCA дозволяє центробанкам втручатися у процес випуску нових стейблкоїнів та забороняти його, якщо кількість транзакцій зі «стабільними монетами» перевищить 1 млн на добу.

За словами Кампа, регулятор «активно» перевірятиме емітентів щодо управління ризиками, принципів управління бізнесом та механізмів погашення

MiCA мають остаточно схвалити міністри фінансів блоку наступного тижня. Новий регламент з регулювання криптовалют набуде чинності приблизно у липні 2024 року.



