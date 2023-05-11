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Європейські акції торгуються з підвищенням напередодні засідання Банку Англії

11:51 11.05.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки торгуються з підвищенням у четвер, оскільки інвестори перетравили останні дані щодо інфляції в США напередодні останнього засідання Банку Англії щодо встановлення політики.

О 04:25 за східним часом (08:25 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,2%, FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,3%, а CAC 40 у Франції зріс на 0,8%.

Настрої зміцнилися в четвер після новин про те, що споживчі ціни в США у квітні зростали повільнішими, ніж очікувалося, темпами, що вселяє надію на те, що цикл підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи близький до завершення.

Акції Deutsche Telekom зросли на 1,2% після того, як німецький телекомунікаційний гігант трохи підвищив плановий річний операційний прибуток після повідомлення про невелике збільшення виручки у першому кварталі.

Акції Telefonica, навпаки, впали на 2,1% після того, як іспанська телекомунікаційна компанія заявила, що її чистий прибуток у першому кварталі впав на 58% порівняно з тим самим періодом роком раніше через вищі витрати на обслуговування боргу.

Акції ING зросли на 3,7% після того, як голландський банк оголосив про плани викупити акції на суму 1,5 млрд євро (1 євро = 1,0922 долара США) після того, як вищі відсоткові ставки допомогли збільшити прибуток у першому кварталі.

Акції Bayer впали на 6,8% після того, як німецький фармацевтичний гігант заявив, що його результати за 2023 рік, ймовірно, виявляться на нижній межі цільового діапазону через інфляцію витрат.

Акції Thyssenkrupp впали на 3,2% після того, як німецький конгломерат повідомив про значний чистий збиток у другому кварталі після того, як зростання відсоткових ставок та вартості капіталу призвело до збитків від знецінення в його європейському сталеливарному підрозділі.

Банк Англії проведе своє останнє засідання щодо встановлення політики пізніше під час сесії, і очікується, що його політики санкціонують 12-те послідовне підвищення ставки, оскільки інфляція у Великій Британії залишається двозначною, найвищою серед будь-якої великої економіки.
За матеріалами: investing.com
 

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