ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.05.23

Ціни на золото стабілізувалися на початку торгів у четвер, тоді як ціни на мідь різко впали, оскільки дані показали, що інфляція в США трохи знизилася у квітні, але залишалася відносно стійкою, що вказує на потенційно яструбний прогноз Федеральної резервної системи.