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АНАЛІТИКА

Долар падає до єни, а прибутковість США знижується після публікації індексу споживчих цін

08:19 11.05.2023 |

Фінанси

 

Долар у четвер падає другий день по відношенню до єни, відчувши тиск з боку нижчої прибутковості казначейських облігацій США після уповільнення інфляції, що вселило в трейдерів більше впевненості, що Федеральна резервна система припинить підвищення ставок.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, за якою зазвичай стежить пара долар-єна, впала до 3,4252% на торгах у Токіо, продовживши зниження на 8 базисних пунктів після того, як загальний індекс споживчих цін вперше за два роки виявився нижчим за 5%.

Валюта США впала на 0,26% до 134,025 єни вранці в Азії, а раніше опускалася до 133,895 єни.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика із шести основних валют, включаючи єну, знизився на 0,05% до 101,36.

"Учорашній індекс споживчих цін став чимось на кшталт полегшення, і ми очікуємо, що ФРС вже закінчила рейд", - сказав Шінічіро Кадота, старший валютний стратег Barclays у Токіо.

«Це чинитиме тиск на долар-єну», оскільки в найближчому майбутньому пара може опуститися до 130, сказав Кадота.

Трейдери грошового ринку наразі ставлять у прогнозах лише 5% на підвищення на чверть пункту у червні та 95% на паузу. Зниження на три чверті пункту прогнозується ближче до кінця цього року.

Тим часом, згідно з протоколом квітневого засідання, політики Банку Японії вбачають, що країна просувається до сталого досягнення цільового показника інфляції.

Але вони також погодилися з необхідністю збереження надлегких стимулів за умов невизначеності щодо стійкості зростання заробітної плати, а також перспектив світової економіки.

"Вони все ще намагаються збалансувати загальний тон", - сказав Кадота.

Євро виріс на 0,05% до 1,09885 долара, повернувшись до середини свого торговельного діапазону за останній місяць.

Фунт стерлінгів зріс на 0,04% до 1,2631 долара, повернувшись до річного максимуму середи 1,2679 долара. Банк Англії опублікує своє рішення пізніше у четвер і готовий до 12 підвищення ставок поспіль.

Австралійський долар зріс на 0,08% до 0,6784 долара, відкотившись до максимуму середи за 2,5 місяця 0,6818 долара.

Новозеландський долар додав 0,09% до 0,63735 долара після досягнення майже тримісячного максимуму 0,6384 долара.

Раніше зростання сповільнилося після того, як дані з Китаю, ключового торгового партнера, показали, що споживчі ціни зростають повільнішими темпами, що ще раз свідчить про млявий внутрішній попит.
За матеріалами: investing.com
 

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