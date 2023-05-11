Nasdaq піднявся, оскільки інвестори тішаться даними щодо інфляції

Nasdaq закрився в середу на найвищому внутрішньоденному рівні більш ніж за вісім місяців, чому сприяло дещо нижче, ніж очікувалося, збільшення квітневої інфляції та впровадження штучного інтелекту Alphabet Inc.

Індекс споживчих цін (CPI) міністерства праці у квітні зріс на 4,9% порівняно з минулим роком порівняно з очікуваннями підвищення на 5%, що вселяє надію, що цикл підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи близький до завершення. У місячному обчисленні індекс споживчих цін у квітні зріс на 0,4% після зростання на 0,1% у березні.

"Ринки відреагували позитивно, тому що вони сприйняли дані щодо інфляції як невеликий плюс", - сказав Майкл Харріс, президент хедж-фонду Quest Partners LLC. «ФРС зараз на паузі. Вони зробили своє останнє підвищення ставок, і вони збираються почекати та поспостерігати протягом наступних кількох місяців».

Nasdaq допомогло зростання Alphabet на 4,10%, оскільки компанія залучила більше штучного інтелекту для свого основного пошукового продукту у відповідь на конкуренцію з боку Microsoft Corp.

Акції технологічних компаній з великою капіталізацією, включаючи Apple Inc і Microsoft, також зросли на 1,04% та 1,73% відповідно.

Чутливий до ставок індекс технологічного сектора S&P 500 збільшився на 1,22%, а послуги зв'язку зросли на 1,69%.

«ІСЦ вказує на деяке послаблення інфляційного тиску. Це означатиме, що ФРС буде наприкінці або майже наприкінці свого циклу підвищення відсоткових ставок, бо компанії, що ростуть, найбільше постраждали від вищих відсоткових ставок», - сказав Кевін У. Філіп, партнер інвестиційного консультанта Bel Air.

Зростаючі компанії більше покладаються на позикові кошти, тому вони отримують вигоду від нижчих ставок.

Трейдери ф'ючерсами на федеральні фонди оцінюють паузу у підвищенні ставок на червневому засіданні центрального банку менше ніж із 5% ймовірностю ще одного підвищення на 25 базисних пунктів.

«Ринок розраховує на зниження ставок ФРС цього літа. Хоча інфляція сповільнюється, вона не сповільнюється такими темпами, які б виправдовували зниження ставки за фондами ФРС у будь-який час до четвертого кварталу 2023 року», - сказав Метью Палаццоло, старший інвестиційний стратег Bernstein. Управління приватним капіталом.

Індекси були мінливі під час сесії, оскільки інвестори переварили позитивний інфляційний звіт з побоюваннями з приводу стелі боргу.

Переговори про підвищення стелі боргу федерального уряду США у розмірі 31,4 трильйона доларів вступили у нову фазу в середу, оскільки після зустрічі у Білому домі у вівторок виявились деякі області потенційного компромісу.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 30,48 пунктів, або 0,09%, до 33 531,33 пунктів; S&P 500 додав 18,47 пунктів, або 0,45%, до 4137,64 пунктів; а Nasdaq Composite додав 126,89 пунктів, або 1,04%, до 12 306,44.

Обсяг на біржах США становив 11,04 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,7 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції регіональних банків продовжили зниження після волатильних сесій минулого тижня через побоювання щодо стану сектора. Акції PacWest Bancorp та Zions Bancorporation впали на 0,49% та 2,74% відповідно.

Акції виробника нафти і газу Occidental Petroleum Corp впали на 3,58% після того, як його прибуток за перший квартал не виправдав оцінок аналітиків.

Акції Livent Corp зросли на 5,24% після того, як австралійська компанія з видобутку літію Allkem Ltd погодилася злитися з американською хімічною виробничою фірмою, щоб створити фірму вартістю 10,6 млрд. доларів.

Airbnb Inc втратила 10,92%, оскільки у компанії з оренди житла у другому кварталі було менше бронювань та нижчі середні денні ставки.

Акції Rivian Automotive підскочили на 1,80% після того, як виробник електромобілів перевершив оцінку своїх результатів за перший квартал і підтвердив свій річний прогноз виробництва.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,32 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,40 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та 11 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 86 нових максимумів та 152 нових мінімуму.