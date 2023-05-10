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АНАЛІТИКА

Українські аграрії залучили майже ₴30 мільярдів кредитів

13:13 10.05.2023 |

Фінанси, Новини АПК

 

Від початку 2023 року станом на 10 травня українські аграрії скористалися програмами кредитування на загальну суму майже 30 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 7 млрд грн, Вінницької області - 3,4 млрд грн та Дніпропетровської області - 2,4 млрд грн. Аграрії Кіровоградської області вже залучили кредитів на 2,18 млрд грн та Одеської - на 1,9 млрд грн.

Станом на 10 травня за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 4,5 тис. підприємств отримали 16,6 млрд грн. За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваровиробники Вінницької області: 571 господарство отримало 1,81 млрд грн. Для 657 господарств Кіровоградської області вже виділено 1,8 млрд грн. В Одеській області 1,67 млрд грн отримали 437 господарств. На Київщині 355 господарств отримали 1,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки сільгосптоваровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.
Ключові теги: кредит
 

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