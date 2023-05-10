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Європейські акції знижуються; Промислове виробництво Італії розчаровує
12:34 10.05.2023 |
Європейські фондові ринки в середу знизилися на тлі ознак уповільнення зростання напередодні публікації ключових даних щодо інфляції в США, тоді як сезон звітності продовжується.
О 04:55 за східним часом (08:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався зі зниженням на 0,3%, FTSE 100 у Великій Британії - на 0,2%, а CAC 40 у Франції - на 0,2%.
Дані, опубліковані раніше в середу, показали, що промислове виробництво в Італії впало на 0,6% у березні порівняно з лютим, зафіксувавши скорочення третього місяця поспіль.
Це було набагато слабше, ніж очікуване щомісячне зростання на 0,3%, і слідує за оглядом минулого тижня, який показав, що виробничий сектор у третій за величиною економіці єврозони скоротився у квітні, завершивши тримісячне зростання.
На додаток до цього споживчі ціни в Німеччині у квітні зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем, збільшившись на 7,2% у річному обчисленні, оскільки ціни у найбільшій економіці єврозони залишалися високими.
Європейський центральний банк ще раз підвищив відсоткові ставки минулого тижня, і слід очікувати подальшого підвищення, навіть незважаючи на уповільнення зростання, враховуючи, що інфляція залишається значно вищою за цільовий показник центрального банку в 2%.
Однак увага в середу прикута до публікації індексу споживчих цін у США, яка має бути опублікована пізніше під час сесії. Очікується, що базовий індекс, який виключає волатильні ціни на продукти харчування та паливо, зріс на 5,5% у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року, після зростання на 5,6% на місяць раніше.
Очікується, що загальна ставка збільшуватиметься до 5% на рік, що говорить про те, що інфляція залишається стійкою і набагато перевищує річний цільовий показник Федеральної резервної системи у 2%.
Що стосується корпоративних новин, акції ABN Amro зросли на 1,7% після того, як голландський банк повідомив про зростання чистого прибутку у першому кварталі на 77%, чому сприяли зростання відсоткових ставок та зниження витрат.
Акції Alstom впали на 5,2% після того, як французький виробник потягів відклав оголошення своїх середньострокових цілей на один рік через високу інфляцію.
Акції Ryanair Holdings PLC зросли на 3,6% після того, як ірландська авіакомпанія виграла позов проти державної допомоги Lufthansa у 2020 році, викликаної пандемією коронавірусу, оскільки суд другої інстанції Європи послався на помилки у вирішенні регуляторів конкуренції ЄС затвердити державну допомогу.
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