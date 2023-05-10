ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.05.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 11 травня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|10.04.23
|1429768.51
|696969.95
|529149.20
|109473.38
|3324.04
|36271.94
|54580.01
|11.04.23
|1429693.29
|696969.95
|529040.04
|109377.16
|3324.04
|36406.59
|54575.51
|12.04.23
|1429742.40
|696969.95
|528937.80
|109416.97
|3324.04
|36499.75
|54593.91
|13.04.23
|1431328.78
|696969.95
|529538.24
|109601.63
|3328.04
|36796.43
|55094.49
|14.04.23
|1432480.21
|696969.95
|530223.61
|109974.71
|3328.04
|37029.65
|54954.24
|17.04.23
|1432609.08
|696969.95
|530042.48
|109858.46
|3328.04
|37221.44
|55188.71
|18.04.23
|1432378.87
|696969.95
|529289.36
|110105.56
|3328.04
|37391.83
|55294.14
|19.04.23
|1432348.15
|696969.95
|529295.46
|110063.02
|3328.04
|37463.89
|55227.79
|20.04.23
|1430582.56
|696919.45
|532629.82
|112144.28
|3328.04
|36619.69
|48941.27
|21.04.23
|1430665.42
|696919.45
|531603.33
|112316.22
|3328.04
|36880.44
|49617.93
|24.04.23
|1430736.02
|696919.45
|530668.38
|112644.20
|3328.04
|37135.94
|50040.02
|25.04.23
|1430802.01
|696919.45
|529377.92
|112763.36
|3328.04
|37380.15
|51033.09
|26.04.23
|1430849.61
|696919.45
|528633.42
|112902.44
|3328.04
|37536.07
|51530.20
|27.04.23
|1436730.27
|694419.45
|532906.99
|116166.90
|3328.04
|37777.54
|52131.35
|28.04.23
|1435028.91
|694419.45
|534364.52
|115449.55
|3328.04
|35644.77
|51822.59
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|02.05.23
|1434964.44
|694419.45
|532145.50
|115806.15
|3328.04
|36242.21
|53023.09
|03.05.23
|1434827.84
|694419.45
|531816.59
|115999.17
|3328.04
|36543.78
|52720.81
|04.05.23
|1442433.62
|694419.45
|538083.32
|116564.54
|3359.28
|36854.73
|53152.29
|05.05.23
|1447049.37
|694419.45
|540588.07
|116826.76
|3359.28
|38020.94
|53834.87
|08.05.23
|1446852.92
|694419.45
|540033.19
|116696.59
|3359.28
|38302.53
|54041.87
|09.05.23
|1446926.63
|694419.45
|539862.78
|116726.55
|3359.28
|38467.70
|54090.87
|10.05.23
|1446708.60
|694419.45
|538715.56
|116779.91
|3359.28
|38593.72
|54840.67
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