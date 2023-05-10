ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.05.23

Для того щоб розпочати тиск на Молдову, Київ має отримати гарантії з боку Єврокомісії, що «шляхи солідарності» будуть працювати без збоїв. Чи надала такі гарантії президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наразі невідомо.