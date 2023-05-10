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У Visa протестували блокчейн та CBDC для розширення можливостей агробізнесу
09:01 10.05.2023 |
Представники міжнародної платіжної системи Visa разом з партнерами протестували можливості використання цифрової валюти нацбанку Бразилії (CBDC) у межах дослідницького проєкту Lift Challenge.
Згідно з пресрелізом, команда розробила прототип «програмованої фінансової платформи» для малого та середнього бізнесу з метою розширення їхнього доступу до глобальних ринків капіталу.
За словами представників Visa, прототип надає фермерам своєчасний та широкий доступ до пулу інвесторів для того, щоб вони могли продати свої товари за найкращою для них ціною. У компанії це назвали «безпечним та легким» способом фінансування бізнесу.
«Ми можемо допомогти у просуванні цифрових грошей. У цьому випадку фермери, які вирощують сою, продають на глобальному аукціоні токенізований контракт у мережі Ethereum з використанням різних форм грошей», - зауважила голова відділу CBDC у Visa Кетрін Гу.
Крім того, у платформу інтегрували технологію Universal Payments Channel, яка підтримує взаємодію між цифровим реалом та іншими видами CBDC, стейблкоїнами та токенізованими депозитами.
На початку 2023 року ексгенеральний директор фінансової компанії Альфред Келлі заявив про важливу роль «стабільних монет» та цифрових валют нацбанків у платежах.
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