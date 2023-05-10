Долар слабшає, оскільки криза стелі боргу США не вирішена, очікуються дані щодо інфляції

Долар сильно ослаб у середу після того, як президент США Джо Байден і високопоставлені законодавці не змогли вийти з безвиході щодо кризи стелі боргу, хоча рухи валюти були незначними на тлі обережності напередодні даних щодо інфляції в США пізніше того ж дня.

Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті, як і раніше, розходяться в думках щодо збільшення ліміту боргу США у розмірі 31,4 трильйона доларів після переговорів у вівторок, і залишилося лише кілька тижнів, перш ніж Сполучені Штати можуть бути змушені оголосити безпрецедентний дефолт.

Однак вони погодилися на подальші переговори та зобов'язали своїх помічників щодня обговорювати сфери можливої угоди. Байден, Маккарті та три інших високопоставлених лідери Конгресу мають знову зустрітися у п'ятницю.

Долар США впав на початку торгів в Азії: євро зріс на 0,11% - до 1,0971 долара, а фунт стерлінгів - на 0,1% - до 1,2634 долара.

Новозеландський долар зріс на 0,05% - до 0,6338 долара.

"Останнім часом велика увага приділяється питанням стелі боргу", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia. «Я не думаю, що проблему буде вирішено найближчим часом. Як правило, у минулому проблеми зазвичай вирішувалися в останній момент.

«Отже, це означає, що на ринках може бути більше волатильності... і я думаю, що долар може послабшати ще більше, як ми бачили в минулому».

По відношенню до кошика валют індекс долара США знизився на 0,07% до 101,55.

Також інвесторів турбували дані щодо інфляції в США: економісти, опитані Reuters, очікували зростання базових споживчих цін у квітні на 5,5% у річному обчисленні.

Більш сильне, ніж очікувалося, значення може стати головним болем для Федеральної резервної системи, який тільки минулого тижня відчинив двері для паузи у своєму агресивному циклі посилення, забезпечивши 10 послідовних підвищень ставок з березня 2022 року.

Грошові ринки оцінюють із ймовірністю приблизно 82%, що ФРС збереже ставки без змін на своєму наступному засіданні у червні, і очікують, що зниження ставок розпочнеться у липні та триватиме до кінця року.

Зростаючі очікування, що ФРС почне знижувати ставки пізніше цього року, були викликані нещодавнім стресом у банківському секторі, викликаним крахом Silicon Valley Bank у березні.

Японська єна зросла на 0,1% до 135,11 за долар.

Управитель Банку Японії (BOJ) Казуо Уеда заявив у вівторок, що Банк Японії припинить свою політику контролю кривої прибутковості, а потім почне скорочувати свій баланс, як тільки збільшаться перспективи того, що інфляція стійко досягне свого цільового рівня в 2%, хоча його коментарі мало допомогли підняти курс єни.

«Те, що сказав Уеда, зовсім не дивно, - сказав Конг із CBA. «Я думаю, що ринки вже очікують, що Банк Японії зробить якісь кроки».

Австралійський долар виріс на 0,08% до 0,67675 долара.

Лейбористський уряд Австралії у вівторок повідомив про перший профіцит бюджету за 15 років, оскільки його скарбниця поповнилася сильним зростанням робочих місць та високими прибутками від видобутку корисних копалин.