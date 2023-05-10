Індекси Волл-стріт закрилися в червоній зоні, оскільки акцент зміщується на дані щодо інфляції та переговори про борг

Фондові індекси США закрилися зниженням у вівторок, оскільки інвестори стали обережнішими напередодні звіту про індекс споживчих цін у США та зустрічі політичних лідерів США для обговорення стелі боргу.

Інвестори шукатимуть підказки про те, чи інфляція продовжує знижуватися після звіту Міністерства праці про індекс споживчих цін (CPI) у середу.

Переговори про стелю боргу США посилюють обережність на ринку, оскільки трейдери також чекали на оновлену інформацію про плани стелі боргу після зустрічі президента США Джо Байдена, спікера палати представників республіканців Кевіна Маккарті та інших лідерів Конгресу в Білому домі.

Побоювання щодо можливого дефолту уряду вже 1 червня нависають над Вашингтоном, якщо Конгрес не вживе заходів для виходу з безвиході.

"Загалом, це відносно м'який день, але як стеля боргу, так і інфляція викликають деяке занепокоєння", - сказав Ренді Фредерік, керуючий директор з торгівлі та деривативів у Центрі фінансових досліджень Schwab.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 56,88 пунктів, або 0,17%, до 33 561,81 пунктів, S&P 500 - на 18,95 пунктів, або 0,46%, до 4 119,17 пунктів, а Nasdaq Composite - на 77,36 пунктів, або 0,63%, до 12 179,55 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 9,35 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,68 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Невтішні прогнози таких компаній, як PayPal та Skyworks, постачальника Apple, також вплинули на настрій. Вони знизилися на 12,73% та 5,15% відповідно.

Акції PayPal Holdings впали і чинили тиск на еталонний індекс S&P 500 після того, як компанія знизила прогноз маржі. Акції також були одними з найкращих на Nasdaq.

Акції Skyworks Solutions Inc впали після того, як компанія прогнозувала виручку та прибуток у поточному кварталі нижче за оцінки.

«Компанії, як правило, перевищують очікування щодо доходів, але сезон звітів завжди мінливий, і сьогодні у нас є деякі слабші результати. Це трохи тисне на ринок», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

Pacwest Bancorp мав ще один волатильний день: на початку сесії акції регіональних банків зазнали збитків, а потім закрилися зі зростанням на 2,35%.

«Будь-яке полегшення, яке ми отримуємо з погляду регіонального банківського стресу, - це добре, але ще надто рано говорити, що все нормалізувалося лише тому, що пара сильно пошарпаних банків переживає добрий день», - сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers.

Акції інших постачальників Apple, включаючи Qualcomm, Broadcom, Qorvo та Corning, впали. Індекс Philadelphia SE Semiconductor знизився на 1,87%.

Акції Boeing Co подорожчали на 2,34% після того, як бюджетний перевізник Ryanair Holdings Plc розмістив багатомільярдне замовлення на літаки Boeing.

Акції Novavax зросли на 27,79%, оскільки виробник ліків планував скоротити штат співробітників на 25%.

Акції Under Armour Inc впали на 5,66%, оскільки виробник спортивного одягу прогнозує свої річні продажі і прибуток нижчий за очікування ринку.

Провайдер послуг діалізу DaVita Inc підскочив на 12,90% через зростання свого річного прогнозу прибутку на тлі зростання попиту на процедури в США.

Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,59 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,35 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів та 14 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 77 нових максимумів та 171 новий мінімум.