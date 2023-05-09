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Мінфін на аукціонах ОВДП 9 травня залучив до держбюджету майже 10 млрд грн, $179,2 млн, EUR296,6 млн

18:35 09.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів у вівторок, 9 травня, провело рекордний аукціон ОВДП - розмістило держоблігацій на суму близько 28,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 1,97 млрд грн.

Гривневі ОВДП з терміном погашення 2 роки під 19,69% розмістили на 7,98 млрд грн.

Також було розміщено облігації в доларах США з терміном погашення 6 місяців під 4,75% на 179 млн дол.

ОВДП в євро з погашенням через 9 місяців під 3,15% розмістили на 297 млн євро.


Мінфін на аукціонах ОВДП 9 травня залучив до держбюджету майже 10 млрд грн, $179,2 млн, EUR296,6 млн
За матеріалами: Економічна правда
 

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