Біткоїн-біржа Bittrex подала заяву про банкрутство

Криптовалютна біржа Bittrex та декілька її дочірніх компаній подали заяву про банкрутство відповідно до Глави 11 Кодексу США. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, Bittrex має понад 100 000 кредиторів, активи на суму від $500 млн до $1 млрд та зобов'язання, що оцінюються на понад $500 млн-$1 млрд.

Заява про банкрутство стосується компаній Bittrex Inc, що базується в Сіетлі, двох фірм Bittrex на Мальті та афілійованої Desolation Holdings LLC.

У компанії підкреслили, що це не вплине на її діяльність за межами США - Bittrex Global продовжить працювати у звичайному режимі для клієнтів (крім резидентів Сполучених Штатів).

Нагадаємо, у квітні Bittrex оголосила про початок процесу згортання операцій у Сполучених Штатах.

Втім, це не допомогло їй уникнути позову від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Остання звинуватила компанію у діяльності без реєстрації.



