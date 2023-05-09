Фінансові новини
- |
- 09.05.23
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на майже 106 мільярдів
10:58 09.05.2023 |
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 428 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 61 184 кредити на загальну суму 195,32 млрд грн, з яких 40 399 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 83,57 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 26 362 кредитних договори на загальну суму 105,7 млрд грн.
Із них 2,31 млрд грн - на інвестиційні цілі; 7,29 млрд грн - як антикризові кредити; 4,32 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 29,66 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,32 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місяць пікових платежів: Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень
|Долар зростає, оскільки ринок очікує переговорів про стелю боргу США та дані щодо інфляції
|Європейські акції знижуються; Торгові дані Китаю розчаровують
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на майже 106 мільярдів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.05.23
|МОЗ опрацьовує два види добровільного медстрахування
|Азіатські акції стримані, оскільки ринки обмірковують змішані дані з торгівлі Китаю
Бізнес
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
|Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки
|Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи