Долар повільно зростає, фунт коливається близько річного максимуму

Долар зріс у вівторок після того, як огляд кредитів показав, що умови кредитування в США були менш похмурими, ніж очікувалося, тоді як фунт тупцював поруч із річним піком на очікуваннях того, що Банк Англії підвищить процентні ставки цього тижня.

В Азії дані про торгівлю, опубліковані у вівторок, показали, що імпорт Китаю впав на 7,9% у квітні порівняно з минулим роком, тоді як експорт за той же період зростав повільнішими темпами на 8,5% після несподіваного зростання на 14,8% у березні.

Юань мляво відреагував. Офшорний юань торгувався зі зниженням на 0,1% до 6,9287 за долар США.

Днем раніше щоквартальне опитування старших кредитних офіцерів Федеральної резервної системи (SLOOS) показало, що хоча умови кредитування для бізнесу та домашніх господарств США продовжували посилюватися на початку року, це, ймовірно, було пов'язано з впливом агресивного підвищення ставок ФРС, а не серйозний стрес банківського. сектора.

Огляд, опублікований у понеділок, став одним із перших показників настроїв у банківському секторі після нещодавньої серії банкрутств банків, спричиненої крахом Silicon Valley Bank у березні.

Долар США дещо підвищив прибутковість казначейських облігацій після опитування, оскільки трейдери знизили свої очікування щодо масштабів зниження ставок ФРС, яке необхідно наприкінці цього року, щоб послабити навантаження на сектор.

Євро впав на 0,13% до 1,0990 долара, тоді як японська єна зросла приблизно на 0,05% до 135,04 за долар, чому незначно сприяли коментарі керуючого Банку Японії (BOJ) Казуо Уеда.

Уеда заявив у вівторок, що Банк Японії припинить свою політику контролю над кривою прибутковості, а потім почне скорочувати свій баланс, щойно збільшаться перспективи того, що інфляція стійко досягне свого цільового рівня 2%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США була трохи нижче 4%, піднявшись у понеділок вище за цей рівень вперше приблизно за тиждень.

Еталонна 10-річна прибутковість становила 3,4995% після зростання більш ніж на п'ять базисних пунктів на попередній сесії.

«(Опитування) було не таким поганим, як очікувалося. Все ще наближається ускладнення умов кредитування ... але в цілому на даному етапі опитування не показує майбутньої кредитної кризи. І я думаю, що це була гарна новина», - сказав Родріго Катріл, валютний стратег Національного банку Австралії.

По відношенню до кошика валют індекс долара США зріс на 0,03% до 101,47, але залишився неподалік недавніх мінімумів, оскільки трейдери очікують піку відсоткових ставок у США.

"Долар насправді не отримав особливого удару", - сказав Катріл. «У всякому разі, це була перевага валют, які сприяли зростанню, яке було піднято покращенням цін на сировинні товари... Я думаю, що це було важливішим фактором».

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у понеділок, оскільки побоювання з приводу неминучої рецесії у Сполучених Штатах ослабли після публікації SLOOS та надійного звіту із зайнятості у п'ятницю.

Товарні валюти, такі як австралійський та новозеландський долари, впали на азіатських торгах у вівторок, але трималися поблизу своїх багатотижневих піків, досягнутих на попередній сесії.

Австралійський долар знизився на 0,05% до 0,67775 долара після того, як у понеділок він піднявся приблизно до тритижневого максимуму 0,6804 долара.

Новозеландський долар впав на 0,2% до 0,6332 долара, а днем раніше він досяг місячного максимуму 0,63585 долара.

Британський фунт впав на 0,03% до 1,2614 долара, але був неподалік річного піку попередньої сесії в 1,2668 долара, напередодні засідання центрального банку з питань політики у четвер.

Банк Англії, схоже, збирається підняти відсоткові ставки до 4,5%, оскільки він намагається боротися із найвищою інфляцією серед усіх великих країн із розвиненою економікою.

"Банк Англії був чимось на зразок мимовольного хайкера, вони продовжують говорити, що очікують зниження інфляції і що вони стурбовані вартістю життя і уповільненням економіки", - сказав Катріл з NAB.

«Проте реальність така, що економіка Великобританії цього року виявилася досить стійкою... важливим буде те, що говорить банк».