Золото стабілізувалося вище за 2000 доларів, оскільки ринки очікують на дані щодо інфляції в США

Ціни на золото стабілізувалися вище за ключові рівні у вівторок, залишаючись у вузькому торговому діапазоні, оскільки трейдери чекали нових сигналів по економіці США від ключових даних щодо інфляції, які будуть опубліковані цього тижня, тоді як побоювання з приводу банківської кризи та потенційної рецесії залишалися в силі.

У п'ятницю жовтий метал продемонстрував значну фіксацію прибутку, різко впавши з майже рекордних максимумів, оскільки сильніший, ніж очікувалося, звіт ринку праці припустив, що Федеральна резервна система цього року довше залишатиметься яструбиною.

Хоча ринки очікують, що банк, ймовірно, призупинить цикл підвищення ставок, вони також почали скорочувати ставки на потенційне зниження цього року. Будь-яке зростання в золоті, ймовірно, стримуватиметься процентними ставками, які залишатимуться високими протягом тривалого часу.

Попит на золото, як на безпечний прихісток, також знизився на останніх сесіях. Побоювання з приводу банківської кризи, що насувається, в США ослабли після того, як у понеділок проведений Федеральним резервом огляд умов кредитування показав, що недавній крах кількох банків не вплинув на умови кредитування так сильно, як побоювалися.

Спотове золото зросло на 0,1% до 2022,85 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 2029,85 долара за унцію до 21:58 за східним часом (01:58 за Грінвічем) .

В даний час увага ринку зосереджена в основному на даних щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані у середу, які, як очікується, покажуть, що інфляція трохи знизилася у квітні порівняно з попереднім місяцем. Але очікується, що інфляція, як і раніше, залишиться значно вищою за річний цільовий діапазон ФРС, що може викликати яструбину реакцію центрального банку.

Дані про ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 88%, що у червні ФРС збереже свої ставки на теперішньому рівні. Але ринки також скоротили свої ставки на будь-яке потенційне зниження ставок цього року з огляду на те, що ФРС значною мірою зменшила ймовірність такого сценарію.

Ціни на інші дорогоцінні метали трохи знизилися у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до 1080,45 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до 25,808 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися у вівторок після сильного зростання за останні чотири сесії. Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% - до $3,9052 за фунт.

Але, незважаючи на недавнє зростання, червоний метал, як і раніше, перебуває під тиском через побоювання з приводу уповільнення попиту цього року, особливо на тлі погіршення світових економічних умов.

В даний час основна увага приділяється низці показників від Китаю, починаючи з даних про торгівлю, які повинні бути опубліковані сьогодні.