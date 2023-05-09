Волл-стріт закрилася майже без змін напередодні даних щодо інфляції

Фондові індекси США взяли паузу після сильного ралі на попередній сесії, оскільки інвестори переключають увагу на ключові показники інфляції, що будуть опубліковані цього тижня.

Більшу частину дня акції намагалися знайти напрямок на тлі невтішних доходів від Tyson Foods і Catalent і нетривалого відновлення регіональних банків.

Акції Catalent Inc впали, оскільки контрактний виробник ліків показав зниження виручки та основного прибутку у 2023 році, тоді як Tyson Foods зазнала краху через несподіваний збиток у другому кварталі та скорочення річного прогнозу виручки.

Відновлення акцій регіональних кредиторів закінчилося до полудня, а індекс регіональних банківських послуг KBW впав після того, як у п'ятницю він показав найкращий денний результат за сім тижнів.

За попередніми даними, індекс S&P 500 додав 1,85 пункту, або 0,04%, до 4137,90 пунктів, а Nasdaq Composite додав 19,31 пунктів, або 0,16%, до 12254,72 пунктів. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 53,96 пунктів, або 0,16%, до 33 620,42 пунктів.

Боротьба за чіткіший напрямок починається після ралі в п'ятницю, коли дані щодо зайнятості в США вказали на стійкий ринок праці.

"Кожного разу, коли у вас великий день зростання, людям потрібно більше хороших новин, щоб підтримувати ринок на підйомі щодня", - сказав портфельний менеджер Моез Кассам з Anson Funds.

У центрі уваги цього тижня будуть дані Міністерства праці з інфляції у середу, які, як очікується, покажуть, що індекс споживчих цін (ІСЦ), ймовірно, зріс на 0,4% у квітні після зростання на 0,1% у березні. Ціни виробників, щотижневі заявки на допомогу по безробіттю та дані про настрої споживачів розплановані на тиждень.

Дані цього тижня повинні допомогти інвесторам оцінити, чи допомагає агресивний цикл посилення Федеральної резервної системи, включаючи його останнє підвищення на 25 базисних пунктів, стримувати інфляцію, а також чи обґрунтовано побоювання стагфляції.

"Велика картина полягає в тому, що інфляція залишатиметься високою протягом тривалого часу і що ми рухаємося до рецесії", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities.

«Чи буде це жорстким чи м'яким, ще невідомо, але доти, доки не з'явиться щось, що спростуватиме цю тезу про ширшу картину, загальний ринок залишатиметься в деякому діапазоні».

Зростання акцій регіональних банків виявилося недовгим: PacWest Bancorp скоротила прибуток після стрибка приблизно на 30% на початку сесії після того, як кредитор різко скоротив свої квартальні дивіденди для збільшення капіталу.

Акції регіональних банків падали більшу частину минулого тижня через побоювання, пов'язані з крахом First Republic Bank.

«Сьогодні ми мали певну стабілізацію акцій банків середнього розміру, тому що люди розуміють, що ціни рухалися проти того, де насправді були фундаментальні показники», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office.

Акції Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета класу B зросли після публікації прибутку у розмірі 35,5 мільярда доларів у першому кварталі, чому сприяв прибуток від акцій, таких як Apple.

Акції Zscaler Inc зросли після того, як компанія із забезпечення безпеки хмарних обчислень підвищила свій річний прогноз.