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НБУ констатує відчутне поліпшення ситуації на валютному ринку
Ситуація на валютному ринку Україні останнім часом значно покращилася. Однак це не може бути приводом для надмірного оптимізму, оскільки війна триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 26 квітня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%
"Поліпшення макрофінансової ситуації навесні тривало. Зокрема, інфляція надалі знижувалася стрімкіше, ніж очікувалося. Цьому значною мірою сприяли достатня пропозиція продовольства, насичення ринку пального та доволі швидка стабілізація енергетичного сектору після масованих ракетних атак Росії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, позитивний вплив мало відчутне поліпшення ситуації на валютному ринку. "Останнє зумовлювалося не тільки сезонним збільшенням пропозиції валюти аграріями та зниженням попиту на енергетичний імпорт, а й результативністю попередніх заходів НБУ, зокрема за рахунок посилення заходів з фінансового моніторингу", - зазначили в НБУ.
Водночас, у НБУ вважають, що певні позитивні зрушення в динаміці окремих макроекономічних показників в останні місяці не можуть бути приводом для надмірного оптимізму.
"Інфляційний тиск залишається значним, а інфляційні очікування - й досі близькими до максимальних рівнів у попередні кризові періоди. Повномасштабна війна триває, тож зберігаються численні ризики, напряму або опосередковано пов'язані з нею. Їх реалізація може призвести до негативних ефектів: посилити тиск на курс та міжнародні резерви, а також розбалансувати очікування, створюючи загрозу розвороту тренду на зниження інфляції. НБУ має запобігти розгортанню такого сценарію", - йдеться в повідомленні.
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