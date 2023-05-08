Збереження облікової ставки 25% підтримали дев'ять із 11 членів КМП, два запропонували 24% - НБУ

Дев'ять з одинадцяти членів Комітету з монетарної політики (КМП) на засідання 26 квітня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%, повідомив Національний банк України (НБУ) у понеділок.

"На їхню думку, одночасне пом'якшення валютних обмежень і зниження облікової ставки в умовах збереження безпрецедентних залишків коштів на поточних рахунках може підвісити макрофінансову стійкість", - зазначив НБУ.

Він додав, що інфляційний тиск залишається високим і зберігаються численні ризики, безпосередньо або побічно пов'язані з війною.

Водночас два члени КМП уперше висловилися за зниження ставки до 24%.

"Усі члени КМП очікують збереження досить жорстких монетарних умов і надалі, хоча їх бачення темпу та часу переходу до зниження облікової ставки відрізняється", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці квітня НБУ переглянув прогнозну криву облікової ставки, допустивши зниження ставки в четвертому кварталі цього року.

