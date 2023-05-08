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Binance двічі призупиняла виведення біткоїнів: причини
13:03 08.05.2023 |
Криптобіржа Binance зупиняла виведенння біткоїнів у неділю і на кілька годин у понеділок через великий обсяг незавершених транзакцій, підвищивши комісійні за виведення коштів.
Про це пише Reuters.
Пізно ввечері в неділю та рано вранці в понеділок найбільша у світі криптобіржа припинила виведення біткоїнів, заявивши, що є надлишок незавершених транзакцій, оскільки вона не запропонувала майнерам достатньо високу винагороду, щоб вони реєстрували угоди в блокчейні.
"Ця зупинка знизила курс біткоїна, хоча втрати були незначними: криптовалюта впала приблизно на 1% до 28 162 дол, що є найнижчим показником майже за тиждень", - пише агентство.
"Ми замінюємо відкладені транзакції з виведення біткоїнів вищою комісією, щоб вони потрапляли до майнінгових пулів", - заявили в компанії.
У березні Binance призупинив депозити і зняття коштів, посилаючись на технічні проблеми. За даними аналітичного сайту CoinMarketCap, цілодобовий обсяг торгів на Binance склав $6,9 млрд, що більш ніж у вісім разів перевищує показник наступного великого майданчика - Coinbase.
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