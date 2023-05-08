ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.05.23

Пізно ввечері в неділю та рано вранці в понеділок найбільша у світі криптобіржа припинила виведення біткоїнів, заявивши, що є надлишок незавершених транзакцій, оскільки вона не запропонувала майнерам достатньо високу винагороду, щоб вони реєстрували угоди.