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Мін'юст США підозрює Binance у допомозі росіянам з обходом санкцій
09:47 08.05.2023 |
Міністерство юстиції США розслідує справу щодо найбільшої у світі криптобіржі Binance, яка могла допомагати росіянам обходити санкції США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Binance використовувалася для переказу коштів росіянами, щоб обійти санкції США.
Відділ національної безпеки Мін'юсту США з'ясовує чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну, зазначає агентство, посилаючись на п'ятьох людей, знайомих з цим питанням.
Крім того, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану до того, як були введені жорсткі заходи контролю за дотриманням законодавства.
У своїй заяві компанія запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
Минулого року Binance заявила, що закрила для росіян перекази та вивидення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства.
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