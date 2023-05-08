Азіатські фондові індекси зростають перед виходом даних щодо інфляції в Китаї та США

Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, відновившись після нещодавніх втрат після ралі на Волл-стріт, і зараз основна увага приділяється майбутнім даними щодо інфляції у найбільших економіках світу, які мають бути опубліковані цього тижня.

Китайський індекс Shanghai Composite був одним із найкращих за день, піднявшись на 1,6%, у той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 додав 1%. Настрій щодо китайських акцій дещо покращився на останніх сесіях після сильних даних про подорожі та споживчі витрати, отримані під час свята «Золотий тиждень».

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,8%, чому також сприяло зростання місцевих китайських акцій.

Цього тижня основну увагу буде приділено даним з торгівлі та інфляції в Китаї, які мають бути опубліковані у вівторок та середу відповідно, оскільки інвестори хочуть оцінити стан економічного відновлення в країні.

Імпорт та експорт Китаю цього року залишалися млявими, а інфляція знизилася на тлі слабкого місцевого попиту.

Величезний виробничий сектор країни також все ще намагається відновитися, незважаючи на скасування більшості обмежень щодо боротьби з COVID цього року, а останні дані показують, що у квітні він несподівано скоротився.

Інші азіатські ринки виросли в понеділок, слідуючи п'ятничному ралі на Волл-стріт, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо ринку праці в США розвіяли деякі побоювання з приводу неминучої рецесії. Прибуток також допоміг регіональним ринкам одужати від різких втрат за останні два тижні, оскільки побоювання з приводу краху банківської системи США вразили активи, орієнтовані на ризик.

Південнокорейський KOSPI додав 0,8%, а індійські індекси NSEI та BSESN зросли на 0,7% та 0,5% відповідно на початку торгів.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,5%, чому сприяло зростання акцій Westpac Banking Corp на 2% після того, як кредитор зафіксував різкий стрибок чистого прибутку за півріччя. Банк виграв від підвищення кредитної маржі, оскільки процентні ставки в Австралії зросли.

З іншого боку, японський індекс Nikkei 225 впав на 0,8% внаслідок наздоганяючої торгівлі. Більш значне зростання на азіатських ринках також стримувалося, оскільки сильні дані щодо ринку праці в США посилили невизначеність щодо того, як Федеральна резервна система може діяти в найближчі місяці.

Минулого тижня банк підвищив відсоткові ставки, продемонструвавши підхід до майбутніх дій за ставками на основі даних. Але сила ринку праці дає банку більше стимулів подальшого підвищення ставок.

В даний час основна увага приділяється даними щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані у середу. Хоча очікується, що дані покажуть, що інфляція ще більше знизилася у квітні, вона, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий показник ФРС у 2% на рік.

Пізніше в понеділок ринки також очікують на звіт ФРС про умови кредиту в США, який, як очікується, дасть більше інформації про потенційну банківську кризу в країні.