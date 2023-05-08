Долар відсапує після падіння минулого тижня, коли ФРС натякнула на завершення циклу підвищення ставок у США

Трейдери зосередили свою увагу на прийдешніх даних щодо інфляції в США та банківського кредитування.

Фунт стерлінгів, який коливався на рівні 1,2633 долара, трохи нижче 11-місячного максимуму, досягнутого в п'ятницю, також перебуває в зоні уваги трейдерів напередодні очікуваного підвищення процентної ставки Банку Англії, у четвер.

Євро, який виріс майже на 16% порівняно з вересневими мінімумами, трохи втрачав імпульс на рівні 1,1021 долара і щосили намагався подолати опір на рівні 1,11 долара.

Єна трохи знизилася, відображаючи п'ятничне зростання прибутковості облігацій США, що послідувало за сильними даними про зайнятість.

Пара долар/єна зросла на 0,2% до 135,05.

Минулого тижня Федеральна резервна система та Європейський центральний банк підвищили ставки на 25 базисних пунктів кожен і запропонували різний ступінь обережності щодо перспектив, які ринки сприйняли як сигнали про те, що зростання ставок сповільнюється чи припиняється.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ф'ючерси на процентні ставки в США оцінюють ймовірність зниження ставки приблизно в одну третину вже в липні, хоча опубліковані в п'ятницю сильніші за прогнози, дані про зайнятість у США припускають, що це може бути передчасним.

"ФРС схильна уникати можливості зниження ставок цього року, що дещо суперечить ринку ставок, який розраховує на зниження", - зазначають аналітики HSBC.

"Якщо ФРС доведе свою правоту протягом 2023 року, це ускладнить подальше падіння долара", - пишуть аналітики. «Але зараз ринок, ймовірно, працюватиме з темою піку ставок ФРС, що виправдовує явний пік долара».

Минулого тижня індекс долара США знижувався другий тиждень поспіль, втративши близько 0,4%. Валюти-антиподи також продемонстрували значне зростання минулого тижня, але їм не вистачає явного прориву на нову територію.

Австралійський долар залишався стабільним на рівні 0,6749 доларів на початку торгів, але зіткнувся з перешкодою в районі 0,68 доларів. Новозеландський долар тримався на рівні 0,6298 долара за опору близько 0,6365 долара.

Пізніше в понеділок опитування кредитного фахівця ФРС може показати, наскільки банки посилюють кредитування після того, як три американські кредитори збанкрутували за останні тижні, що може чинити тиск на долар, якщо він чинитиме знижувальний тиск на процентні ставки.

Трейдери також стежитимуть за заголовками з Капітолійського пагорба, оскільки законодавці намагаються знайти вихід із глухого кута з приводу стелі боргу США, що насувається, а міністр фінансів попередив, що уряд може бути не в змозі виплатити борги до 1 червня.

Дані щодо інфляції у США будуть опубліковані в середу.

"Існує ризик того, що проблеми з регіональними банками можуть загостритися, створюючи ширший ризик для фінансової системи та підвищуючи курс долара", - сказав Стів Енгландер, голова відділу досліджень G10 FX у Standard Chartered.

"Однак, на наш погляд, стійкість великих банків робить це малоймовірним", - сказав Енгландер. «Ми думаємо, що ескалація побоювань щодо стелі боргу є вірогіднішим джерелом зниження ризику долара за рахунок попиту на негайну доларову ліквідність».