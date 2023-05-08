Американські акції зросли в п'ятницю, при цьому Dow продемонстрував найбільший одноденний процентний приріст з 6 січня

Підкріплюючи бугаєвий імпульс акції регіональних банків відновилися після падіння, пов'язаного з крахом First Republic Bank. Аналітики підвищили рейтинг низки кредиторів, які, за їхніми словами, були перепродані.

Акції PacWest Bancorp зросли на 81,7%, а акції Western Alliance Bancorp підскочили на 49,2%, тоді як індекс регіональних банків KBW зріс на 4,7%.

Квартальні результати Apple також обнадіяли інвесторів, стурбованих потенційною рецесією. Акції виробника iPhone досягли найвищого рівня приблизно за дев'ять місяців і в результаті акції зросли на 4,7%, що стало найбільшим денним відсотковим приростом з листопада.

Акції зробили найбільший позитивний вплив на всі три основні фондові індекси США.

Звіт Міністерства праці США показав, що у квітні зростання кількості робочих місць прискорилося, а зростання заробітної плати значно збільшилося, що свідчить про те, що ринок праці залишається сильним, незважаючи на недавнє підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Що стосується звіту про зайнятість, «йдеться про стан економіки США, і те, що ми побачили сьогодні, припускає, що вона знаходиться в кращому становищі, ніж очікувалося раніше», - сказала Крістіна Хупер, головний стратег глобального ринку Invesco у Нью-Йорку .

Інвестори стурбовані тим, що підвищення ставок може призвести до рецесії в економіці.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 546,64 пунктів, або 1,65%, до 33 674,38 пунктів, S&P 500 додав 75,03 пунктів, або 1,85%, до 4136,25 пунктів, а Nasdaq Composite додав 269, 02 пункти, або 2,25%, до 12 235,41 пунктів.

Індекс волатильності CBOE зафіксував найбільше одноденне зниження з 16 березня.

Тим не менш, Dow і S&P 500, як і раніше, фіксували втрати за тиждень, у той час як Nasdaq завершив тиждень з невеликим зростанням.

У середу центральний банк США підвищив ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що ще зарано з упевненістю говорити про завершення циклу підвищення ставок, оскільки головною проблемою залишається інфляція.

Apple підштовхнула до зростання акції інших технологічних компаній, проте і всі 11 основних секторів S&P того ж дня виросли.

Згідно з даними Refinitiv, опублікованими в п'ятницю, прогнозоване зниження прибутку S&P 500 у першому кварталі поменшало з початку звітного сезону і зараз становить лише 0,7% у річному обчисленні.

Обсяг на біржах США становив 10,57 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,70 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,95 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,75 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 87 нових максимумів та 104 нових мінімуму.