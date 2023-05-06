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Нацбанк зменшив продаж валюти до $260 мільйонів за тиждень
23:47 05.05.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень 1-5 травня зменшився до $258,83 млн.
Як свідчать статистичні дані регулятора, минулого тижня НБУ значно збільшив купівлю валюти, придбавши $15,87 млн.
Водночас регулятор зменшив продаж валюти до $274,7 млн
Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $80,85 млн, а продав - $8,89 мільярда.
Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком за тиждень 24-28 квітня зменшився до $444,74 млн, порівняно із рекордним за останні два місяці обсягом $560,07 млн тижнем раніше.
При цьому загалом у квітні Нацбанк зменшив продаж валюти на ринку до $1,37 млрд з $1,67 млрд у березні, що є мінімальним рівнем з початку повномасштабної війни.
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