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Світовий попит на золото впав у першому кварталі 2023 року, - WGC
12:56 05.05.2023 |
Світовий попит на золото впав у перші три місяці 2023 року, оскільки великі покупки центральними банками та китайськими споживачами були компенсовані скороченням покупок інвесторами, заявила у п'ятницю Всесвітня рада із золота (WGC).
Загальний попит становив 1081 тонну, що на 13% менше, ніж у першому кварталі 2022 року, йдеться в останньому щоквартальному звіті про тенденції попиту.
Близько половини попиту на золото припадає на ювелірів, а за велику частину решти відповідають інвестори та держава. Зливки вважаються безпечним активом і інвестори часто купують більше в періоди економічної нестабільності.
Попит підскочив до 11-річного максимуму 2022 року завдяки найбільшим за всю історію покупкам центральних банків. Тим часом, ціни на золото близькі до рекордно високих рівнів вище 2000 доларів за унцію.
За даними WGC, серед яскравих моментів у першому кварталі центральні банки купили 228 тонн золота, більше, ніж за будь-який період із січня по березень за даними за 2000 рік.
Попит на ювелірні вироби в Китаї становив 198 тонн, що є максимальним показником за будь-який квартал із першого кварталу 2015 року, оскільки закінчення пандемії COVID-19 стримує зростання споживчих витрат.
Тим часом американські покупці, стурбовані банківськими та економічними потрясіннями, купили 32 тонни золотих зливків та монет, що є найвищим показником за будь-який квартал із 2010 року.
З іншого боку, купівлі золотих зливків і монет у Європі впали, попит на ювелірні вироби в Індії впав до трирічного мінімуму, а біржові фонди, які зберігають зливки для інвесторів, продали золото, йдеться у повідомленні WGC.
Інвестиційний попит уже почав зростати в березні, оскільки банкрутства банків сіяли страх на ринках, а аналітики очікували на припинення підвищення відсоткових ставок у США.
WGC заявив, що інвестиційний попит, ймовірно, зросте цього року, а покупки центральними банками залишаться високими, хоча й нижчими за торішній максимум.
Однак накопичення інвесторами запасів, ймовірно, зробить золото дорожчим, що може знизити попит у таких країнах, як Індія, де споживачів часто відлякують високі ціни, вважає аналітик WGC Кришан Гопол.
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