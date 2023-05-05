Європейські акції зростають; Adidas хизується щоквартальним продажем

Європейські фондові ринки у п'ятницю торгувалися з підвищенням, оскільки інвестори перетравили нові корпоративні новини та рішення Європейського центрального банку щодо грошово-кредитної політики напередодні ключового звіту про зайнятість у США.

О 04:00 за східним часом (08:00 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,3%, FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,4%, а CAC 40 у Франції зріс на 0,4%.

Сезон звітності триває в Європі: акції Adidas зросли більш ніж на 7% після того, як показники німецького гіганта спортивного одягу за перший квартал виявилися кращими, ніж очікувалося, що вселяє надію на те, що німецький гігант спортивного одягу змінить свій стан.

Акції IAG зросли на 4% після того, як власник British Airways підвищив свій прогноз прибутку на 2023 рік після публікації несподіваного прибутку в першому кварталі на тлі високих продажів квитків на літній та зимовий сезони, які перевершили очікування.

Air France KLM також повідомила про більш високу, ніж очікувалося, виручку в першому кварталі і стабільний грошовий потік, але її акції впали на 3,6% після того, як авіакомпанія відмовилася надавати прогноз прибутку на весь рік.

Акції CaixaBank зросли на 1,8% після того, як іспанський кредитор повідомив про значне зростання чистого прибутку в першому кварталі порівняно з минулим роком завдяки значному збільшенню доходів від кредитування та стійким результатам свого страхового бізнесу.

Акції InterContinental Hotels Group впали на 2,7% після того, як готельний оператор оголосив, що генеральний директор Кейт Барр піде з посади наступного місяця, що затьмарило результати першого кварталу, викликані відновленням у Великому Китаї.

Настрої були підтримані сильними результатами Apple після закриття Уолл-стріт у четвер, оскільки найбільша американська компанія за ринковою вартістю виграла від більш високих, ніж очікувалося, продажів iPhone та помітного проникнення до Індії та інших нових ринків.

Інвестори все ще перетравлюють наслідки того, що Європейський центральний банк уповільнив темпи посилення своєї політики в четвер, забезпечивши зростання на чверть процентного пункту.

У той час як президент ЄЦБ Крістін Лагард вказала, що центральний банк ще не закінчив із підвищенням ставок, банк також зазначив, що попередні підвищення «сильно транслювалися» у фінансові та грошово-кредитні умови.

Свідченням погіршення економічних умов стали дані про виробничі замовлення в Німеччині, які у березні впали на 10,7% порівняно з переглянутим показником зростання на 4,5% у попередньому місяці.

Проте, великий економічний звіт у п'ятницю виходить за межі європейської сесії. Очікується, що щомісячним звітом про зайнятість у США покаже, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 180 000 у квітні, що є зниженням порівняно з 236 000 робочими місцями, створеними у попередньому місяці.

