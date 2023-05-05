Азіатські акції зростають, Китай падає на невтішніх даних

Більшість азіатських акцій трохи зросли в п'ятницю, частково відновивши нещодавні втрати, оскільки ринки очікували нових сигналів про банківську кризу в США, що назріває, тоді як слабші, ніж очікувалося, економічні показники призвели до того, що китайські ринки відстали від своїх конкурентів.

Обсяги торгів були дещо знижені через ринкові вихідні в Японії та Південній Кореї.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% і 0,7% відповідно, оскільки приватне опитування показало, що зростання в секторі послуг країни несподівано сповільнилося у квітні.

Хоча зростання, як і раніше, залишалося близьким до трирічного піку, дані у поєднанні з несподіваним спадом у виробничому секторі посилили побоювання, що відновлення економіки після COVID у країні вичерпується.

Уряд Китаю намітив додаткові кроки щодо підтримки приватних інвестицій у країну, які цього року залишалися млявими навіть після того, як країна послабила більшість заходів щодо боротьби з COVID.

Але інвестори, як і раніше, сумніваються в масштабах відновлення економіки цього року з огляду на те, що виробничий сектор, який є ключовим фактором зростання, залишається під тиском.

Азіатські ринки загалом зросли у п'ятницю, відновившись після різких втрат на початку цього тижня через розпродаж акцій США. Але більшість регіональних бірж, як і раніше, зазнавали тижневих збитків.

Технологічні індекси зросли найбільше, відслідковуючи сильні результати виробника iPhone Apple Inc. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,7%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,4%.

Акції азіатських банків, як і раніше, перебували під тиском через побоювання зараження від назрілої кризи в США. Після краху First Republic на початку цього тижня ринки побоювалися, що його колеги PacWest Bancorp та Western Alliance можуть стати наступними фішками доміно.

Зниження яструбиної позиції Федеральної резервної системи США цього тижня мало сприяло зростанню азіатських ринків, оскільки центральний банк також попередив про уповільнення економічного зростання цього року. Ринки також очікують даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі пізніше того ж дня, щоб отримати додаткові сигнали щодо грошово-кредитної політики.

Австралійський індекс ASX 200 був дещо видатним протягом дня, піднявшись на 0,3% на сильніших, ніж очікувалося, результати великого банку ANZ Group Holdings Ltd. Акції ANZ підскочили майже на 2%.

Але банк, як і раніше, попереджає про уповільнення кредитування найближчими місяцями, оскільки австралійські споживачі борються з високими відсотковими ставками та інфляцією.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,5% на початку торгів через втрати в акціях великих банків, оскільки ринки побоювалися потенційного ризику недавнього банкрутства авіакомпанії Go First.